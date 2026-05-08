Escobar destaca que Logroño "está en el camino de vanguardia" y "marcando el futuro tecnológico"

Jornada de balance del Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD) que culmina la primera fase de implantación del Proyecto EDINT para el desarrollo de infraestructuras urbanas. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado que la ciudad "está en el camino de vanguardia" y "marcando el futuro tecnológico para todos los ayuntamientos de España gracias a la colaboración de la red -Proyecto EDINT - Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes- que ha impulsado la Federación Española de Municipios".

El primer edil logroñés ha realizado estas manifestaciones, acompañado de la directora general de Igualdad y Políticas Sociales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Cristina Montalvá, antes de abrir la jornada de balance del Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD) que culmina la primera fase de implantación del Proyecto EDINT para el desarrollo de infraestructuras urbanas.

Además, se ha contado con la participación de representantes de las empresas colaboradoras JIG, Suma Info y Minsait; de la Universidad de la Rioja (UR) y de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y de centros educativos de FP informática de grado superior de Logroño: IES Comercio, FP Centro Sagrado Corazón (Jesuitas) y CPC Salesianos Los Boscos.

Escobar ha asegurado que el proyecto "tiene ventajas prácticas para los ayuntamientos de toda España", al tiempo que ha destacado que en la red configurada por la FEMP "Logroño tiene una posición de vanguardia institucional y una posición de vanguardia en lo puramente tecnológico; y eso ha sido posible gracias a la implicación tanto del concejal del área como de las diferentes unidades técnicas".

Para el alcalde de Logroño, la gestión del dato esta permitiendo "articular una mínima estructura que configure un laboratorio para toda España, junto con esos otros municipios, que permita administrar, gestionar el dato con elementos de seguridad y de confianza y que de esa administración del dato, de la información que tantos ayuntamientos tienen, incluso de sus propias empresas concesionarias, luego incorporar o traducirlo en ventajas operativas para el servicio público como en la movilidad, la sostenibilidad o el tratamiento de jardines".

Escobar ha señalado que "se puede denominar que esto es un cierto proyecto pegamento, porque una vez montada esta cocina tecnológica, que es en lo que estamos, una vez montada este laboratorio constante en los diferentes ayuntamientos, luego se van a repartir aplicaciones prácticas en cada ayuntamiento, pero también en todos los ayuntamientos de España".

El alcalde ha indicado que se abre ahora, a partir del 31 de mayo, una "etapa de adhesión desde otros ayuntamientos que quieran beneficiarse de lo que ya algunos hemos hecho, y que en ese escenario futuro esperemos que el Ayuntamiento de Logroño pueda tener una participación también activa y dinámica en ese nuevo escenario".

Por su parte, Montalvá, ha asegurado que "es el proyecto más importante que se ha afrontado como institución en los últimos años".

"La colaboración de las 12 entidades locales, entre ellas Logroño, más 36 empresas que han sido capaces de, en un tiempo récord, un proyecto tecnológicamente tan complejo como este llevarlo adelante es para estar orgullosos", ha resaltado.

Además, ha avanzado que "este es el comiento, ya que el 31 de mayo empieza una nueva etapa para el Proyecto EDINT - Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes, al que esperamos que Logroño y muchísimos más ayuntamientos de La Rioja puedan sumarse en esta nueva etapa que va a ser realmente apasionante, porque con ella lo que vamos a intentar es democratizar el uso de los datos para la mayor parte de los ayuntamientos que tengan la madurez tecnológica suficiente para poder integrarse en este proyecto".

CASI 13 MILLONES DE EUROS DE PRESUPUESTO

El Proyecto EDINT, impulsado en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se centra en la gestión del dato para favorecer el desarrollo de infraestructuras urbanas inteligentes. Para su implantación en las doce entidades locales seleccionadas (los municipios de La Coruña, Alcoy, Fuenlabrada, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Mataró, Santander, Valencia y las diputaciones de Badajoz y Jaén, junto con Logroño), cuenta con una financiación global estimada de 12,96 millones de euros procedentes de fondos europeos.

A partir del Proyecto EDINT, las ciudades y municipios participantes pondrán en común datos de varios sectores estratégicos a través de diferentes sensores e indicadores, como la movilidad urbana sostenible, la gestión eficiente de la luz y del agua, que se podrán compartir con otras ciudades y territorios y con los ámbitos empresarial, académico, científico y tecnológico para desarrollar nuevos productos y servicios desde el dato compartido y el gobierno abierto.

Las entidades locales que participan en esta iniciativa desarrollarán acciones específicas en torno a tres grandes áreas temáticas: la movilidad inteligente mediante una combinación de algoritmia y datos de fuentes diversas, la gestión de las ciudades con mejora de la eficiencia y la sostenibilidad con la ayuda de la aportación de la Inteligencia Artificial, y la optimización de la transformación de las ciudades desde el soporte de los datos y de la IA.

PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE EXCELENCIA Y OFICINA DEL DATO

Las actuaciones de EDINT en esta fase se han centrado en el modelado de datos y el diseño y desarrollo de una red de ontologías; así como en proveer de capacidades transversales como visualización geoespacial interactiva, KPIs homogéneos por ámbito, filtros avanzados, capacidad de explotación de datos y asistente de IA. Las actuaciones del CEOD Logroño incluyen el aporte de datos municipales en las áreas indicadas, la promoción de la gobernanza del dato en el Ayuntamiento de Logroño y la difusión del proyecto y la cultura del dato en nuestra ciudad.

En la jornada de hoy se han mostrado las actividades realizadas y se han avanzado las actuaciones en la nueva fase del proyecto que se abre partir de junio y cuya evolución se fundamenta en la inteligencia colectiva de las entidades locales.