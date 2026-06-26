Escobar inaugura la calle Beti Jai en un acto con colocación de una placa en honor a las raquetistas del mítico frontón

Inauguración de la renovada calle Beti Jai en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido un acto en el que se ha inaugurado la calle Beti Jai, que acaba de concluir sus obras de reurbanización. En el acto se ha colocado una placa conmemorativa en honor a las raquetistas profesionales que jugaban en el frontón ubicado en este espacio de la ciudad.

El primer edil ha inaugurado la calle y en su intervención ha destacado que "las obras de Beti Jai son el ejemplo del Logroño que queremos: eficiente, sostenible y centrado en las personas que en él habitan. Prueba de ello es que hoy contamos aquí con una representación de comercio, vecinos y agentes municipales y sociales, todos ellos preocupados e implicados en el desarrollo de nuestras calles".

Escobar ha puesto en valor que "Logroño se construye entre todos y es el reflejo del pasado que nos forjó, el presente que habitamos y el futuro que queremos para nuestros hijos". En el mismo emplazamiento donde hoy está esta calle, en 1912 se inauguró un frontón que acogió a grandes nombres del deporte riojano, entre ellos, el de muchas mujeres pioneras en el deporte de Raqueta.

"Con esta placa recordamos a las Raquetistas de Beti Jai, pioneras en un mundo de hombres y con gran peso en el pasado. Y lo hacemos en una calle renovada que ha buscado no solo la comodidad de vecinos y comerciantes, sino que se ha centrado en la eficiencia y la sostenibilidad, para que esta vía marque la línea de actuación del futuro, en Cien Tiendas y en el resto de la ciudad".

En el acto de inauguración han participado también los historiadores José Antonio Alesanco y Francisco Bermejo, escritores del libro 'Raquetistas en Logroño. Espectáculos, deporte y distinción', además del cronista popular, Federico Soldevilla. Han pedido rendir homenaje a la primera raquetista profesional logroñesa, María del Pilar Gutiérrez.

En representación de las actuales raquetistas, han asistido al acto las deportistas Lorena Barrón y Micaela Orte.

INTERVENCIÓN EN BETI JAI

La intervención, que arrancó el pasado mes de enero, ha concluido dentro de los seis meses de plazo marcados por el Gobierno Local y supone el primer hito para la regeneración urbana y comercial del Paseo de las Cien Tiendas.

Estos trabajos suponen la continuidad a la intervención realizada para conectar la Glorieta del Doctor Zubía con las Cien Tiendas y consolidan el itinerario peatonal entre esta zona y el Casco Antiguo. Las obras, adjudicadas a la empresa CJM Obras y Gestión Sostenible, han contado con una inversión de 414.394,91 euros y entre las acciones llevadas a cabo destacan la renovación completa del pavimento, instalaciones, mobiliario urbano, abastecimiento de agua y soterramiento de cables.

En cuanto a la iluminación, se han renovado la canalización y las luminarias de las fachadas, ofreciendo una mayor eficiencia energética. La obra ha culminado con la instalación de jardineras con distintas especies arbustivas y florales, así como nuevos bancos y papeleras.

GUIÑO AL PASADO

En un homenaje discreto pero simbólico han colocado en el nuevo pavimento unas losetas especiales talladas dispuestas longitudinalmente en las fachadas este a la misma altura en la que se situaba la instalación deportiva. En ellas se reproducen los números y marcas que tradicionalmente se utilizaban en la cancha.

El Frontón de Beti Jai se inauguró en San Mateo de 1912 y fue un centro neurálgico deportivo muy importante para la ciudad, en el que desarrollaron su carrera muchas mujeres pioneras en el mundo deportivo