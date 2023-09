Escobar lamenta "tono intimidatorio" de MITMA sobre Fondos UE en Logroño y pide "interlocución técnica" y no "política"

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha lamentado este martes el tono "intimidatorio" de la carta remitida al Ayuntamiento desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) respecto a la gestión de varios proyectos con Fondos UE en la capital riojana, al tiempo que ha reclamado que haya una "interlocución técnica" y no "política" en este asunto.

Así lo ha señalado el primer edil logroñés en una comparecencia ante los medios, en la que ha afirmado que "si hoy se pierden fondos, será responsabilidad del Ministerio", ya que no se ha recibido respuesta a la solicitud -realizada por el anterior Gobierno local- para ampliar plazos en algunos de los proyectos para los que se pidieron las subvenciones europeas.

Acompañado por los ediles responsables de Presupuestos, Francisco Iglesias, y de Urbanismo, Javier Martínez Mancho, el alcalde ha reseñado "el ejercicio de transparencia que estamos haciendo, más allá del ruido y de versiones interesadas", recordando que "hace un mes" ya compareció para explicar por primera vez la situación de todos estos proyectos.

En este sentido, ha detallado que se presentaron por el Ejecutivo anterior 107 proyectos a las ayudas con Fondos UE, de los que se concedieron 44. Y se ha detenido en lo más relacionado con la movilidad, "con 10 actuaciones, de las que seis están ya ejecutadas y otras cuatro no, que son el objeto de las discrepancias con el Ministerio y con el PSOE".

Escobar ha subrayado que "el camino que vamos a seguir en todo este proceso es consultar, la participación; la revisión técnica y procedimental; y la comunicación al Ministerio por los cauces administrativos previstos y cumplimentando todos los requisitos marcados por la UE", algo, ha dicho, "respaldado por la legitimidad que nos han dado las urnas".

"No reclamamos favores ni aspiramos a privilegios. Pero tampoco vamos a consentir intromisiones ni desigualdades administrativas ni políticas", ha asegurado el alcalde, quien, tras la carta del MITMA "que recibimos ayer a las 8 y veinte de la mañana", ha insistido en la reunión formal que ha pedido al secretario de Estado "para aclarar todo lo que sea en la parte de gestión que nos corresponde".

Algo que "hemos acompañado de llamadas telefónicas" al jefe de Gabinete "y que no ha tenido respuesta en ninguno de los casos. "Queremos saber si la interlocución va a ser política o administrativa y técnica. ¿Me tengo que entender con al ministro y el secretario de Estado o con los técnicos para corregir proyectos cuando sea necesario? ¿O han elegido la vía política?", se ha preguntado.

Una situación frente a la que Escobar ha mostrado, con todo, su "esperanza en que habrá encuentro, desde la confianza legítima, no quiero pensar que el Ministerio funciona según los colores políticos", al tiempo que ha apelado a la proporcionalidad, alegando que, en el caso de Avenida de Portugal "se han modificado 150 metros, unos 12.000 euros, frente a 6 de 10 proyectos ejecutados ya a plena satisfacción".

Por eso, se ha vuelto a preguntar "si lo importante es para el MITMA la modificación de un tramo de carril bici, que ya tiene alternativa" y ha afirmado que, si la subvención se pierde, "a día de hoy será responsabilidad del Ministerio, porque no han decidido sobre la ampliación de plazos en proyectos pendientes".

PROYECTOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS.

Precisamente sobre los proyectos ha entrado en detalle Francisco Iglesias, señalado que, en mayo de 2022, se concedieron de forma definitiva los 6,5 millones para los 10 proyectos de movilidad, con un importe global de más de 9 millones de euros, con lo que el Ayuntamiento de Logroño debería aportar en torno a 2,5 millones para estas actuaciones.

De estas intervenciones, 6 se han realizado ya -entre ellas, Guardia Civill, el Área Pacificada de Madre de Dios, República Argentina, Fundición, o la mejora de itinerarios peatonales-, mientras que otros cuatro están sin llevar a cabo, estos últimos, pendientes en todos los casos de los plazos de ejecución.

De ellos, uno está pendiente de adjudicar -la pasarela peatonal en el puente de la A-13- y otro, pendiente de empezar, el eje ciclista este desde Duquesa de la Victoria. Otros dos, además, el Área Pacificada de San José y la calle Sagasta no están en marcha por el desistimiento de las empresas adjudicatarias -en ambos casos, por problemas en planes o responsables de salud y seguridad-.

Como ha explicado Martínez Mancho, todos estos proyectos tenían como plazo final para su ejecución -dentro de lo marcado para la concesión de los Fondos UE- el 31 de diciembre de este año. Ya en abril pasado -aún con la anterior Corporación socialista-, ha señalado el edil de Urbanismo, se aprobó en Junta de Gobierno pedir al Ministerio una prórroga de ese plazo final hasta el 31 de diciembre de 2024.

Ha indicado que "se consideraban cuatro proyectos imposibles", los que aún no se han puesto en marcha o están pendientes de adjudicar, que suponen en torno a 3,4 millones de euros, un 36 por ciento del total de la actuación. "Sin la prórroga, cualquier proyecto que se iniciara ahora no tendría la subvención. Hay que tener la seguridad de la ampliación de plazos para poder acometer estas obras", ha afirmado.

De momento, sin embargo, el Ministerio no ha remitido ninguna contestación al respecto al Ayuntamiento de Logroño, "y, con ocho meses por delante cuando se pidió la ampliación en abril, han pasado ya cuatro, la mitad, y no se ha dicho nada, por lo que no haremos nada sin esa comunicación".

Cuando se confirme la prórroga, ha añadido, "se verán los proyectos, se analizarán, se valorará lo que se pueda mejorar adaptando a las demandas de los vecinos y se volverán a plantear, intentando cumplir con todos los requisitos, para mantener las subvenciones" y "no perder nada", algo para lo que ha apelado también "a respetar el criterio de proporcionalidad".

En palabras de Iglesias, "sin plazo ampliado, no hay más proyectos, pero es que sin plazo ampliado, tampoco habría Fondos UE". "Lo que exigimos desde el Ayuntamiento es que se cumplan los cauces, se respete nuestra autonomía y se aplique la legislación vigente", ha señalado el edil, rematado por el alcalde quien ha insistido en "la transparencia" y ha abogado por "la responsabilidad administrativa y política, no contemplo que no tengamos respuestas" por parte del Ministerio.