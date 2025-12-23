Escobar ratifica ante Consejo de Infancia y Adolescencia de Logroño la importancia "oir a todos" y "trabajar en común"

Reunión en pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Queremos oiros a todos" y "trabajar en común" para "ayudarnos a mejorar". Han sido las dos exigencias que se ha marcado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ante los miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de la ciudad, que se ha reunido este martes en pleno.

Una sesión que se ha abierto con toda la solemnidad, despidiendo a dos de sus miembros que cesaban en el cargo. Así, no sin emoción, Julia Sáenz ha afirmado que "ha sido un grupo muy divertido, en el que se han creado muchas ideas", mientras que Alejandro, en nombre de César Fernández, ha agradecido la oportunidad "porque se han creado iniciativas muy buenas".

Acto seguido, se ha dado la bienvenida a los catorce nuevos miembros, que se han presentado y han mostrado en algunos casos sus aspiraciones al pertenecer al Consejo.

Luego, ha sido el turno de los concejales presentes. Rubén Antoñanzas, María Jiménez, Celia Sanz, Laura Arrieta, Leonor González y Patricia Sáinz -ésta última también en nombre de la edil de Juventud, Laura Lázaro, de baja por su reciente maternidad-, han coincidido en su mayoría en valorar la participación de los jóvenes "porque sois nuestros ojos", al tiempo que les han solicitado "trabajo, ideas y ganas".

Se ha aprovechado el pleno para dar cuenta del informe de actividad del Consejo en este año 2025, así como de la nueva web de la entidad, señalando la presencia de los jóvenes consejeros en actos como los Banderazos de San Bernabé, el Pisado de la Uva en San Mateo, el I Congreso regional de consejos de la juventud de La Rioja o incluso el encendido de las luces de navidad y la inauguración del Belén.

DIAGNÓSTICO.

También se ha presentado para presentar un avance del diagnóstico de la infancia y juventud logroñesa en este 2025, que, como ha apuntado el sociólogo Javier Cordón, "con un censo de 23.527 personas, supone el 15,46% de la población total de la ciudad".

Una tendencia en los últimos 25 años, ha dicho, que tras subir, para luego estancarse, está ahora mismo en descenso, con una "natalidad más baja que nunca" a lo que ha sumado que "cada vez hay menos población en edad de tener hijos".

"Cada año -ha apostillado- se están perdiendo en Logroño unos mil niños y adolescentes". Unas cifras que, en 15 años, de acuerdo con los cálculos, harán que este colectivo siga descendiendo hasta ser en torno al 10 por ciento de la población total de la ciudad solamente. A ello ha sumado una población "cada vez menos en el rango de muy pobre, pero cada vez más en el rango de pobre".

A estas cifras ha reaccionado el alcalde, quien ha asegurado que "tenemos motivos para la ocupación y para la preocupación, tenemos un reto demográfico por delante de los más preocupantes". "Tenemos un problema muy grave -ha subrayado Escobar- con el que hay que hacer algo".

Y, en este marco, es en el que ha llamado a "trabajar con vosotros, pensando en común con las exigencias y los retos que tenemos". "Nos ayudáis mucho a mejorar, porque pensáis en los problemas con vuestra perspectiva, sois los que mejor nos podéis indicar el camino", ha finalizado el regidor municipal.

Tras presentarse también un avance del documento de evaluación del II Plan de Infancia de la ciudad, que Escobar ha llamado igualmente "a ponerlo en marcha juntos", la sesión ha concluido con todos los presentes cantando un villancico ataviados incluso con gorros de Papa Noel.