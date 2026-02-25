Escobar se remite a las explicaciones dadas sobre la concesión de VPO y anuncia "novedades" en el pleno

Archivo - El alcalde de Logroño, Conrado Escobar - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, se ha remitido hoy a las "explicaciones" ya dadas sobre la adjudicación de 104 viviendas de promoción oficial (VPO) por parte de las promotoras y ha anunciado "novedades" en el próximo pleno municipal.

Escobar ha comparecido, en la mañana de hoy, con la concejala del Área de Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Sáinz, en el marco de un convenio con el Colegio de Enfermería para la realización de cursos y talleres de promoción de la salud.

Sáinz ha sido preguntada por los periodistas después de que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño considera "inviable" su continuidad tras haber dicho que las empresas "podrían" haber elegido adjudicatarios 'a dedo' pero asegurar que no lo han hecho y se ha cumplido la legalidad.

"No va a contestar Patricia, voy a contestar yo, no que no tenga capacidad para contestar, pero que yo creo que ya el tema está expuesto", ha dicho el alcalde adelantándose a la concejala.

"Se ha dicho, se ha comentado con toda la profusión y a las explicaciones que se han ido dando nos remitimos", ha añadido.

El primer edil ha indicado que: "Cuando haya que dar algún otro tipo de consideración, novedad, como lo venimos haciendo en todo lo que rodea el Plan de Vivienda, por supuesto que lo iremos facilitando".

"De hecho", ha finalizado, "hay un pleno próximamente y también habrá alguna que otra novedad al respecto".