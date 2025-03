Escobar ve como "decisión política" el reparto de migrantes, pide "reglas claras" y que no se trabaje de espaldas a ccaa

LOGROÑO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, considera que la decisión del reparto de menores migrantes "corresponde a un decisión política que todavía no alcanzamos a comprender" y muestra su absoluto respaldo a la postura del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, al respecto que consideró "inaceptable" dicha "imposición" por parte del Gobierno de España.

"Si hablamos de un pacto, este se tiene que hacer con transparencia y no de espaldas al conjunto de los territorios", ha destacado. Por tanto "es importante hablar de solidaridad pero es más importante tener claras las reglas del juego. Y lo más importante es tener claro que el inmigrante, que las asociaciones no son mercancías, no son números".

Conrado Escobar ha hecho estas declaraciones minutos antes de participar, junto a la concejala, Patricia Sainz, en la reunión de constitución de la Mesa de la Diversidad Cultural del Logroño, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Interesado por la "situación política actual", Escobar sí que ha dado a conocer su "cierta preocupación" por los hechos que "se están viviendo en España. "Cierta preocupación también colectiva que tiene su origen evidentemente en la región de Cataluña", ha dicho.

Esto es "una decisión política que todavía no alcanzamos a comprender pero que ha justificado la reacción unánime de gran parte de los territorios españoles y que, en el caso de La Rioja, lo ha expresado con rotundidad el presidente Gonzalo Capellán y nosotros, desde luego, nos sumamos a ello".

En este sentido, expresa, "nosotros como Ayuntamiento comprobamos con cierta preocupación que, en el día contra la discriminación racial, se están produciendo en España manifestaciones o decisiones que atentan gravemente contra esa integración".

Aún así, finaliza, en la reunión de este viernes "vamos a tratar con personas, aquí vamos a escuchar detenidamente cuáles son sus preocupaciones con ese ánimo constructivo de seguir integrando, de seguir trabajando en común, en la educación, en sanidad, en el día a día, en nuestra ciudad, porque esa es la esencia de la convivencia", ha afirmado.