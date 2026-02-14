Escritor David López Canales dice que se está convirtiendo al libro "en producto de consumo, saliéndose de lo cultural"

Presentación del libro 'El narco y el nazi' por parte de uno de sus autores David López Canales, ganador del XXXI Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor David López Canales ha afirmado que en la actualidad "se edita demasiado", hasta el punto de haber convertido al libro "en un producto muy de consumo, saliéndose de lo cultural". Hay muchas ocasiones que la gente "comparte el libro en las redes aunque ni siquiera lo haya leído", ha añadido.

El también periodista ha señalado que "estamos en un momento tan narcisista que se lee para sentirse identificado con lo que estás leyendo, no para evadirte, descubrir buenas historias y aprender". Ha reseñado que "ahora un libro se ha convertido en un espejo en el que queremos vernos reflejados".

El escritor ha insistido en que "se publica demasiado", señalando que "cada semana paso por Madrid por las librerías y los escaparates tienen cosas nuevas", algo que "es una locura, porque no se lee tanto", al tiempo que ha lamentado que ahora se tiende a hacer una "narrativa más sencilla" para el público.

López Canales ha realizado estas manifestaciones en una entrevista a Europa Press con motivo de la presentación del libro 'El narco y el nazi', que ha escrito junto a Christian Bergmann, con el que se hicieron con el XXXI Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón -dotado con 7.000 euros y la publicación del trabajo-.

Una investigación que narra la alianza entre Roberto Suárez, el mayor narcotraficante boliviano y padrino de Pablo Escobar, y Klaus Barbie, comandante nazi de la Gestapo que fue conocido como 'el carnicero de Lyon', refugiado en Bolivia, editada por 'Pepitas de Calabaza', que se ha presentado esta mañana en el café 'Bretón' de Logroño.

INVESTIGACIÓN

'El narco y el nazi' responde a la investigación periodística de López Canales y Bergmann quienes durante más de un año recogieron testimonios inéditos y documentos clave que han plasmado en el libro. La obra narra la alianza entre Roberto Suárez, el mayor narcotraficante boliviano y padrino de Pablo Escobar, y Klaus Barbie, comandante nazi de la Gestapo que fue conocido como 'el carnicero de Lyon', refugiado en Bolivia.

En 1980, ambos financiaron con dinero del narcotráfico un golpe de Estado en Bolivia que instauró el primer narcoestado del mundo. El golpe fue liderado por el general García Meza, que se convirtió en el último dictador del país. García Meza tomó el poder con apoyo de paramilitares, neonazis y la dictadura argentina. Barbie, protegido por su rol de asesor militar, ayudó a orquestar la represión. El asesinato de Marcelo Quiroga Santacruz simbolizó el fin de la incipiente democracia boliviana. La historia trasciende Bolivia, exponiendo el vínculo entre narcos, nazis y dictaduras en Latinoamérica durante la Guerra Fría.

ORIGEN EN UNA SERIE DOCUMENTAL

López Canales ha señalado que la idea del libro tiene su origen en que Bergman "tenía esta idea para hacer una serie documental, que hemos hecho con Sky Showtime, y como habíamos trabajado tanto en la historia, habíamos contactado con tanta gente, teníamos tantos testimonios, tanta investigación hecha, que la serie de alguna manera se nos quedaba corta", porque se quedó "como muy enfocada en la lucha de la DEA contra la droga".

Ante ello "nosotros queríamos plantearlo más como lo que creemos que es, que es más por la dictadura de Bolivia, por la impunidad de los nazis por la complicidad de Estados Unidos y de la CIA con los nazis".

A la hora de trabajar, a cuatro manos, lo que hicimos "es repartirnos cada uno las áreas que conoce mejor; en este caso, toda la parte boliviana me la sabía yo mejor y la parte, por supuesto, de Klaus Barbie, del pasado de Barbie, se lo sabía Christian".

No obstante, ha manifestado que "al final el problema es que no son capítulos independientes, sino que está todo entrelazado, entonces hace falta alguien, que en este caso he sido yo, que lo trabajara a fondo para que tuviera forma de libro y con ritmo de thriller, que es lo que es el libro".

RECLAMA QUE SE VALOREN MÁS LOS LIBROS DE NO FICCIÓN

Tiempo después, López Canales -que ya había concurrido hace dos años al premio Bodegas Olarra & Café Bretón, lo presentaron a la última edición con la satisfacción de ganarlo. Ha valorado que existan galardones como estos porque "en España hay muy poco certámenes de no ficción".

En este punto, ha lamentado que se valore, en nuestro país, poco la no ficción, "sobre todo el periodismo narrativo, que al final son historias casi mejores que las novelas de ficción, y que tienen el mismo ritmo y enganchen igual y se valora muy poco".

López Canales ha destacado que "la no ficción requiere también mucho tiempo; nosotros este libro lo hemos podido hacer porque habíamos hecho la serie documental, y estuvimos dos años viajando a Bolivia, Estados Unidos o París para trabajarlo".

Ha señalado que, por ejemplo, la no ficción se puede hacer más en Estados Unidos porque "si hay financiación de instituciones privadas que apoyan a periodistas para que lo hagan, o un apoyo desde las propias editoriales, y, claro, luego estos libros se venden internacionalmente; pero en un país como España es imposible realizar esos trabajos".

SINOPSIS

Al boliviano Roberto Suárez, uno de los protagonistas de esta historia, Pablo Escobar lo llamaba don Roberto. Fue un maestro para él. A Escobar, en cambio, Suárez lo apodó pelícano, burlándose de su papada. Esta historia es la génesis de todas las historias de grandes narcotraficantes. Y la más desconocida. Durante años, tras la Segunda Guerra Mundial, decenas de altos mandos del nazismo huyeron a Latinoamérica. Klaus Barbie, líder sanguinario de la Gestapo en la Francia ocupada, fue uno de ellos. Él es el otro protagonista de este libro. Roberto Suárez y Klaus Barbie se conocieron a finales de los años setenta en La Paz. Fue el comienzo de una alianza inédita: la del primer gran narco y el último nazi.

La coalición, que incluía a Escobar, fundaría el primer narco-Estado de la historia y cambiaría el negocio mundial de la cocaína. Esta historia simboliza la de todo un continente y una época. Desde los regímenes militares del Plan Cóndor y la Guerra Fría de la cia al auge y el impacto del narcotráfico en la región y la fallida guerra contra las drogas. El momento exacto en el que pasado, presente y futuro coincidieron.

LOS AUTORES

David López Canales (Madrid, 1980). Escritor, periodista y guionista.

Periodista de formación, David López Canales ha desarrollado casi toda su carrera en prensa, realizando reportajes, crónicas y entrevistas para los principales medios en español tanto en España como en Latinoamérica. Fue durante cinco años redactor jefe de la revista 'Vanity Fair' y como freelance ha escrito para 'El País', 'El País Semanal', 'ElDiario.es', 'El Mundo', 'Gatopardo', 'La Nación' o 'Newsweek', entre muchos otros. Durante los últimos años ha enfocado su carrera al sector del documental.

Como escritor tiene cuatro libros de no ficción publicados. 'El traficante' (La esfera de los libros) ha sido adaptado para la televisión en la serie 'Los Farad', de Amazon. Es autor también de 'Un tablao en otro mundo' (Alianza), 'El tigre y la guitarra' (Pepitas de Calabaza) y 'Heredarás mi reino' (Ediciones B). Está dirigiendo, además, un documental sobre su libro 'El tigre y la guitarra'.

CHRISTIAN BERGMANN

Es un multipremiado periodista de investigación alemán, ganador del premio Ernst Schneider y del Helmut Schmidt. Sus trabajos premiados se han enfocado en el auge de la extrema derecha, del terrorismo y del cibercrimen. Ha trabajado como freelance para la televisión ARD y para medios de prestigio como 'Spiegel', 'Stern', 'Zeit' o la BBC.

Además de su trabajo como freelance ha sido durante los últimos años redactor jefe de la revista política de ARD y ha trabajado para varios proyectos documentales de la plataforma SKY. Desde 2023 ha sido, además, corresponsal sustituto para ARD en el Sudeste asiático.