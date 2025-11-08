La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera ampliará su actividad académica el próximo año - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

LOGROÑO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera ampliará su oferta formativa en 2026, con más actividades presenciales en la ciudad y una programación complementaria en modalidad remota. Esta ampliación refuerza el papel de Nájera como espacio de encuentro para la formación especializada en conservación y restauración del patrimonio.

En la reunión del Consejo Académico de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, un centro dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) participaron Jorge Salaverri, alcalde de Nájera; Susana Alcalde Amieva, subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España; Marta Souto, directora gerente de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera; el arquitecto Óscar Reinares; así como técnicos y representantes de las administraciones culturales de Navarra, Álava y La Rioja.

También estuvieron presentes personal de la Delegación del Gobierno y una técnico del Museo de La Rioja, junto con otros profesionales vinculados a la conservación del patrimonio cultural.

Durante la sesión se realizó el balance del programa formativo de 2025, destacándose el éxito de las actividades presenciales desarrolladas en Nájera.

Ninguno de los cursos obtuvo una puntuación inferior al 8,6 por parte del alumnado, y la demanda de inscripciones fue elevada, consolidando el interés por la especialización en conservación y restauración.

Entre las actividades presenciales destacaron cursos como 'Construir un manuscrito medieval: técnicas y recetas', 'Carpintería de lo blanco' y 'Estuco mármol: acabado decorativo de yeso en el patrimonio cultural'.

La programación se complementó con actividades en modalidad remota, como las Jornadas Europeas de Arqueología y el Seminario sobre HBIM y nuevas tecnologías en la conservación del patrimonio cultural.

El alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, valoró muy positivamente la ampliación de la oferta académica: "Es una excelente noticia para Nájera. La ampliación de actividades presenciales significa más movimiento, más presencia de profesionales y más vida cultural en nuestra ciudad. Queremos seguir fortaleciendo esta colaboración para que Nájera continúe siendo un referente en la conservación y difusión del patrimonio".