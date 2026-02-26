La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera ofrece 24 cursos de formación en conservación y restauración - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha presentado esta mañana en la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera (La Rioja) el programa formativo del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), una amplia y diversa oferta de cursos gratuitos con un alto grado de especialización en materia de conservación-restauración del patrimonio cultural y con un marcado carácter práctico.

Desde mediados de marzo hasta mediados de octubre se celebrarán un total de 17 cursos presenciales, repartidos entre la sede de Madrid y la escuela de Nájera, y siete en formato online, que abordarán desde los oficios más tradicionales, como la construcción con tapia, el estuco mármol o la pintura mural, hasta las técnicas más punturas, como paisajes culturales metropolitanos, la sostenibilidad aplicada al patrimonio, o técnicas computacionales.

Además, algunas de las temáticas más demandadas repetirán edición para llegar a todo el público interesado. Entre ellas están la técnica japonesa de restauración del patrimonio bibliográfico, la elaboración de planes de salvaguarda en instituciones culturales, el curso de construcción de manuscritos medievales o el de carpintería de lo blanco.

La directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert, ha señalado que este programa "no solo complementa la formación especializada del sector, ampliando y diversificando la oferta de la enseñanza reglada de las escuelas superiores y universidades, sino que, además, cumple una importante función en la creación y actualización de criterios y metodologías, ya que congrega la experiencia acumulada de los profesionales que han desarrollado su trabajo durante las más de seis décadas de existencia del IPCE".

En este sentido, Marta Souto, directora gerente de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, ha señalado que a la labor de formación se suma "el valor del enriquecimiento al debate y a la generación de conocimiento que propician estos cursos a través de su rol como foros de intercambio en torno a los temas más actuales en materia de patrimonio cultural". Souto ha destacado, además, la importancia de la accesibilidad de la oferta online, "dirigida a un público tanto español como internacional, con gran impacto en los países iberoamericanos".

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Con dieciocho años de trayectoria, la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera se ha convertido en un referente para la formación en patrimonio histórico. Situada en pleno Camino de Santiago, en el Monasterio de Santa María la Real, fue creada en 2008 para complementar la labor del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) en formación de especialistas en protección, conservación y gestión de bienes culturales y, por otro lado, promover la investigación, el estudio y la difusión de los criterios, métodos y técnicas de preservación y conservación del patrimonio cultural.

La Escuela cuenta, además, con una sala de exposiciones temporales que se ha convertido en punto de referencia cultural para el municipio y que ha acogido muestras como la de fotografías estereoscópicas del Conde Polentinos, con imágenes de la colección fotográfica del IPCE.