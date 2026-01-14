El escultor José Antonio Olarte, este miércoles en las Jornadas Culturales de Amigos de los Retablos

Obra del escultor José Antonio Olarte, que interviene mañana miércoles en las Jornadas Culturales de Amigos de los Retablos - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escultor jarrero José Antonio Olarte protagoniza este miércoles 14 de enero, las Jornadas Culturales de la Asociación Amigos de los Retablos que se desarrollarán a partir de las 19,30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. La entrada es libre hasta completar aforo.

José Antonio Olarte (Haro, 1958) abordará en su charla diferentes aspectos sobre el arte urbano. La trayectoria de este artista autodidacta se caracteriza por elaborar pinturas y esculturas en diferentes formatos y materiales (acero, bronce o madera), realizadas con un lenguaje sobrio y sintético.

Entre sus obras destacan "Naves de paso", puerta oeste de entrada a la ciudad de Logroño; "364 +1", instalación realizada para la exposición 11111 en el Brescia Musei de Brescia en Italia; "Espacio compartido" en Solar de Febrer; "Topografía de un día gris", "En busca de un sueño" instalación en el Camino de Santiago, "Reflexión 40756" escultura en el Camino de Santiago, "42,195", "Sueño de Ícaro", para la empresa MASA, "Paseo por la vida" y las series de esculturas en hierro forjado "Sombras" y "Ciclos".

Además, el teatro, la poesía y la danza serán parte del programa el jueves, 15 de enero, de la mano de la compañía de teatro "Damas de la fuente" y su directora María Jesús Sáenz Miera.

Y el viernes, a las 19 horas, Coke Martínez de Mester de Juglaría, protagonizará un homenaje de la Asociación Amigos de los Retablos de Pedro Luis Crespo, de la Cofradía del Vino de Rioja, y a continuación, a las 20 horas, concluirá este programa con un recital del cantautor Michel García.