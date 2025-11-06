Espido Freire ofrece una conferencia plenaria en el II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa de la UR

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Espido Freire ofrece este viernes, 7 de noviembre, la conferencia plenaria 'Toda mi vida he escrito: perfil, tópicos y desafíos de quien estudia Creación Literaria en la actualidad' en el II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa organizado por la Universidad de La Rioja en el marco del Proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua.

La sesión de este viernes comienza con la presentación de Bailando con Lorca la traducción al español, por parte de la profesora Melania Terrazas, de Blood Wedding, de Marina Carr, a partir del original de Federico García Lorca.

Además, está prevista la proyección de prueba del cortometraje Your Trial, Your Honour a cargo de José Díaz-Cuesta; mientras que por la tarde Carlos Villar Flor, Evelyn Pérez, Gregorio Clavijo y Raquel Martínez participarán en el coloquio y lectura de textos '30 años de Fábula: Pasado y presente de una revista literaria'.

El II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa está co-organizado por The City College of New York, en colaboración con la Fundación San Millán de la Cogolla, y cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Política Científica y el Seminario Carmelo Cunchillos de la Universidad de La Rioja.

Abierto a toda la sociedad, el congreso reúne a personas del mundo de la escritura, docencia, investigación y traducción, a alumnado y responsables de publicaciones literarias, y a toda persona interesada en la escritura creativa.

El comité organizador del Congreso está formado por sus directores, José Díaz-Cuesta Galián y Alicia Muro Llorente, de la Universidad de La Rioja, y el resto de miembros como Carlos Aguasaco, The City University of New York (EE.UU) y Mar Asensio Aróstegui, Nuria Cabello Andrés, Miguel Ángel Muro, Melania Terrazas Gallego y Carlos Villar Flor, de la Universidad de La Rioja.

