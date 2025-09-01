Esther Herranz asegura que "hay consenso" en Parlamento UE "para solicitar más fondos europeos para el sector del vino"

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada riojana del PP y ponente del Paquete de medidas para el sector del vino Esther Herranz, ha expuesto este lunes en la Comisión de Agricultura, que, tras estudiar este verano las 381 enmiendas recibidas, "hay un consenso amplio para que desde el Parlamento Europeo se soliciten más fondos europeos para las medidas de gestión de crisis para el sector del vino, además de que los Estados miembros puedan transferir los fondos no gastados al año siguiente".

Como ponente por tanto del Parlamento Europeo del expediente, la también presidenta del Intergrupo de Vino, Alimentos de Calidad y Bebidas espirituosas ha recordado que el sector está atravesando una grave crisis marcada por factores económicos, sociales y climáticos.

Y por tanto, ha apuntado que "el sector debe adaptarse a una nueva realidad donde las tendencias del mercado han cambiado, la realidad geopolítica dificulta su acceso a mercados terceros y el cambio climático genera incertidumbre en las cosechas".

La eurodiputada se ha referido además a que este verano "hemos asistido a una serie de situaciones que ahondan en esta crisis: por un lado, grandes extensiones de vides se han visto afectadas por la enfermedad del mildiu, por ejemplo en Andalucía ha arrasado en torno al 80% de la producción de uva".

Y por otro lado, está el acuerdo comercial alcanzado por la UE con Estados Unidos "que tampoco parece que vaya a paliar la situación ya que nuestros caldos se van a ver sujetos a aranceles del 15% que no son tampoco recíprocos". En este sentido, "no quiero dejar pasar la ocasión para instar a la CE a seguir negociando que los vinos europeos no sean objeto de estos aranceles".

Respecto a las 381 enmiendas que los diputados han presentado al paquete de vino, la eurodiputada ha considerado que "es posible alcanzar acuerdos también respeto a las normas de etiquetado electrónico, o sobre la importancia de las campañas de promoción".

Además, Herranz considera que es importante recoger algunas ideas presentadas por otros diputados sobre la importancia de los viñedos heroicos, aumentar el rol de los indicadores de precios o el uso de determinadas variedades".

A partir de ahora, "debemos ser eficientes y nuestro objetivo debe ser dotar al sector vitivinícola de las herramientas que necesita y hacerlo lo antes posible", ha asegurado la eurodiputada.

Al mismo tiempo, Herranz se ha comprometido a empezar a negociar con los diferentes grupos esta semana, para llegar a acuerdos en breve, con el objetivo de finalizar los trámites legislativos antes de que acabe el año para que, "la próxima campaña 2026-2027 comience con un nuevo marco legislativo que esté a la altura del esfuerzo de nuestros viticultores".