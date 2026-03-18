Esther Herranz demanda a la Comisión Europea "una simplificación de las ventas de vino dentro del mercado único"

La eurodiputada riojana del Partido Popular Europeo (EPP) Esther Herranz - EPP

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada riojana del Partido Popular Europeo (EPP) y copresidenta del Intergrupo Vino del Parlamento Europeo, Esther Herranz, ha interpelado a la Comisión Europea "la necesidad de reforzar la integración del mercado único y facilitar las ventas directas entre empresas y consumidores de distintos Estados miembros".

Herranz ha indicado que una vez aprobado el paquete de medidas legislativas para los viticultores y bodegueros, que se pondrán en marcha esta misma campaña, siguen trabajando de la mano del sector "para comprobar si se cumplen las medidas y si son efectivas con la intención de introducir cambios o necesidades y más beneficios en la próxima negociación de la OCM".

En este sentido, la eurodiputada ha insistido en que, "si bien la Comisión ha centrado sus esfuerzos en sectores como el digital o el energético, persisten obstáculos que limitan la plena ejecución del mercado único". "Un ejemplo destacado -ha añadido es el sector vitivinícola, donde las bodegas enfrentan barreras administrativas y no arancelarias que dificultan la venta online de vino entre países productores y consumidores"

Consciente de la importancia del mercado europeo para las empresas vitícolas españolas, el Partido Popular solicita de esta manera a la Comisión Europea medidas concretas para:

Profundizar la integración del mercado único.

Revisar barreras administrativas y no arancelarias que obstaculizan el comercio.

Instaurar un modelo de ventanilla única para el pago de los impuestos especiales similar al de otros impuestos.

Herranz ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista un mercado europeo "verdaderamente integrado para favorecer la competitividad de las empresas en estos momentos de crisis y también en beneficio de las denominaciones de origen como la de su tierra, el Rioja; Tenemos que competir en igualdad de condiciones".

Se espera que la Comisión Europea responda por escrito en los próximos meses, proporcionando un marco más claro sobre sus planes para eliminar barreras y mejorar la integración transnacional en el mercado interior.