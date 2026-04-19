Los estudios en Logroño son los que más se revalorizan (42%) tras una reforma

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LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los estudios en Logroño son los que más se revalorizan, un 42 por ciento, tras una reforma, según Idealista, mientras que un piso de cuatro habitaciones solo lo hace un 25 por ciento.

Con ello, el portal inmobiliario asegura Los estudios son las viviendas que tienen un mayor potencial de revalorización, ya que el precio de las viviendas en buen estado es un 31 por ciento más elevado que aquellas que reconocen necesitar una reforma.

Le siguen las viviendas de una habitación, con un 29 por ciento, las de 2 habitaciones (28 por ciento) y las de 3 habitaciones (26 por ciento). Las viviendas más grandes, aquellas con 4 o más dormitorios, son las que ofrecen una menor tasa de revalorización, con un 24 por ciento.

Para la realización de este estudio idealista ha analizado las diferencias de precio por metro cuadrado de las viviendas anunciadas 'en buen estado' frente a aquellas que reconocen estar 'para reformar', sin tener en cuenta el coste de la reforma. El dato es relevante para aquellos inversores que se planteen este tipo de operaciones, para conocer la capacidad real de obtener rentabilidad tras la compra, reforma y venta del inmueble.

REVALORIZACIÓN POR CAPITALES

En los mercados con precios más elevados y con gran tensión la tendencia en cuanto a revalorización se invierte, ya que las tasas crecen cuantos más dormitorios tiene la vivienda. Esta diferencia del mercado se debe, probablemente, a que los precios y la demanda son tan elevados que el estado de la vivienda pierde significancia y tienden a igualar su precio, sobre todo en los tramos más bajos.

Esta es la situación de ciudades como Barcelona (donde los estudios ofrecen solo una tasa de revalorización del 15 por ciento, que crece hasta el 24 por ciento de los de más de 4 habitaciones), San Sebastián (del 10 por ciento de los estudios al 23 por ciento de los más grandes), Madrid (del 10 por ciento de los estudios al 23 por ciento de los de 4 o más dormitorios) y Palma (del 15 por ciento de los estudios al 24 por ciento de los grandes).

En otros casos donde la tensión en los precios se acerca a estas ciudades las revalorizaciones se mantienen prácticamente estables, como es el caso de Bilbao (23 por ciento de los estudios hasta el 24 por ciento de los de 4 o más habitaciones), Málaga (del 22 por ciento de los estudios al 24 por ciento de los más grandes) y Valencia (del 27 por ciento de los estudios al 24 por ciento de los de 4 dormitorios). En el resto de capitales españolas, la tendencia de la revalorización es similar a la nacional, decreciendo en función del aumento del tamaño de la vivienda.

Un total de 9 capitales tienen una tasa del 50 por ciento en los estudios (Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Jaén, Lleida, Lugo, Palencia y Zamora). En el caso de los de 2 habitaciones (la tipología teóricamente ideal para un hogar medio en España) son las ciudades de Lleida y Zamora las que ofrecen una mayor revalorización (39 por ciento), seguidas por Cáceres, Jaén y Lugo (38 por ciento en los 3 casos).