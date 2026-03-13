La exalcaldesa de Calahorra, la socialista Elisa Garrido, deja el acta de concejala en el Ayuntamiento

Archivo - La diputada del PSOE Elisa Garrido interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Agrupación Socialista de Calahorra en una asamblea extraordinaria, ha aceptado la renuncia de la excaldesa de la ciudad, Elisa Garrido, como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calahorra, debido a las "responsabilidades" tanto en la federal como en el Congreso de los Diputados. En los próximos días, su acta de concejala pasará a manos de Vea.

Garrido, secretaria General del PSOE en Calahorra, es actualmente diputada en el Congreso por La Rioja y ha sido recientemente nombrada adjunta de la Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Una nueva responsabilidad que sumadas a las que ya desempeña como diputada, "le exige permanecer en la capital de una forma más intensa, lo que dificulta su tarea al frente de la portavocía de nuestro partido en el Ayuntamiento de Calahorra", han señalado los socialistas.

Su trayectoria en el ayuntamiento de nuestra ciudad arrancó en junio de 2007, ocupando diferentes responsabilidades hasta junio de 2019, fecha en la que fue elegida alcaldesa de la ciudad; "puesto que desempeñó de manera brillante durante cuatro años", han asegurado desde el PSOE.

En su periodo como alcaldesa de la ciudad (2019-2023) "impulsó grandes proyectos transformadores y de futuro para Calahorra, sin descuidar las pequeñas cosas de la cotidianidad como la atención a las personas más necesitadas, el fomento de la cultura, el respeto hacia el patrimonio, la urbanización calles, creación de nuevos aparcamientos y priorización de los servicios públicos".

"Lleva su sello" la ampliación del Centro de Salud sobre el antiguo trujal, el nuevo Centro de Día junto a VIAMED, la compra, derribos y adecuación de los terrenos para el nuevo Centro de Formación Profesional, la Estación Intermodal, la adecuación del Polígono del Recuenco y la consecución para Calahorra del Centro Nacional de Tecnologías del Envase y el Embalaje.

También la llegada a Calahorra "de cuantiosos fondos europeos, buena parte de los cuales su sucesora se ha dejado perder". En los próximos días, Elisa Garrido presentará su renuncia al escaño ante el Ayuntamiento de Calahorra.

La Asamblea General de la Agrupación Socialista de Calahorra ha refrendado como sustituta de Garrido en el consistorio a Carmen Vea Medrano, que ya fue concejala en las dos legislaturas anteriores, desarrollando "un excelente trabajo" tanto como concejala de la oposición (2015-2019) así como al frente de las responsabilidades de gobierno (2019-2023), desarrollando tareas de gestión.

Por su parte, Esteban Martínez Pérez, actualmente portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, pasará a ocupar la portavocía y Rebeca Sáenz Marín ha sido designada como portavoz adjunta.

Desde la Agrupación Socialista de Calahorra han agradecido "todo el trabajo" desarrollado por Elisa Garrido en el Ayuntamiento de Calahorra y "desearle muchos éxitos en sus tareas tanto en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como en el Congreso de los Diputados, en defensa siempre de esta ciudad y de La Rioja".