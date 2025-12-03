Éxito de CSIF en las elecciones sindicales de la Universidad de La Rioja

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha obtenido "un éxito rotundo" en las elecciones sindicales celebradas este miércoles, 3 de diciembre, entre los trabajadores de la Universidad de La Rioja.

Los 931 trabajadores de la Universidad la Rioja estaban hoy llamados a ejercer su derecho al voto para elegir los representantes sindicales para los próximos cuatro años. En la mesa del personal PTGAS, de los 306 censados, han votado 209 y CSIF se ha alzado con 2 de los 13 delegados que se elegían.

En cuanto al personal docente e investigador (PDI), en la mesa del personal funcionario había 227 censados de los cuales han ejercido su voto 118 y CSIF ha obtenido 2 delegados de los 9 en pugna.

Por su parte los docentes laborales suman 398 trabajadores en la UR de los cuales han votado 119 y CSIF ha obtenido 3 delegados de los 13 que se eligen.

CSIF quiere "agradecer" a todo el personal de la Universidad de La Rioja el apoyo recibido, "especialmente a los que con su voto han hecho que CSIF sea elegida como XX fuerza sindical y se compromete a trabajar duramente en los próximos cuatro años para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos".

Por otro lado, tiende la mano al Consejo Rector de la UR para la negociación desde el diálogo y la coherencia.