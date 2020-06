Experta defiende un "cambio radical" en el sistema de cuidados "que no debe ser concebido como un negocio"

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Un cambio radical" en el sistema de cuidados en la sociedad, un concepto "que debe desvincularse del ánimo de lucro, no debe ser concebido como un negocio". Es el planteamiento que ha defendido este martes la experta Yayo Herrero en su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja que se está desarrollando en el Parlamento regional.

Herrero, que ha comparecido a instancias del Grupo Mixto (Izquierda Unida), es licenciada en Antropología Social y Cultural, Ingeniera Técnica Agrícola, diplomada en Educación social y DEA en Ciencias de la Educación. Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción y directora general de la Fundación FUHEM. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

La experta ha comenzado su intervención defendiendo que "no hay ninguna vida humana que no necesite cuidados" y que "la dependencia es una radical condicion de la vida humana", al tiempo que ha considerado que "la COVID-19 ha destapado la absoluta fragilidad de nuestros modelos económicos, porque un frenazo de tres semanas nos ha abocado a dificultades brutales económicas y sociales".

A ello ha sumado que "nos ha situado delante de la tremenda dependencia de nuestros sistemas economicos" y, al mismo tiempo, ha demostrado "la necesidad de contar con un sistema robusto de servicios públicos, así como los trabajos que son esenciales, buena parte de ellos que tienen que ver con los cuidados", aunque ha visto "paradójico que están feminizados, no pagados, menos protegidos y más desvalorizados".

Para Herrero, "la economía como la conocemos ya no va a poder crecer de la misma manera", frente a lo que ha apostado por "una reconstrucción radical, en la que todas las personas tengan aseguradas unas condiciones mínimas". Y, en ese marco, ha inscrito la necesidad de "un cambio radical también en el sistema de cuidados".

Una transformación que debería centrarse en "reajustar el conjunto de la economía y de la sociedad, poniendo en el centro el cuidado de todas las personas, hay que ver para ello las necesidades, la producción necesaria para satisfacer esas necesidads y qué trabajos son necesarios para los cuidados".

"El trabajo de los cuidados no debe ser un trabajo concebido como un negocio, es necesario desvincularlo del ánimo de lucro", ha asegurado la experta, para quien "tiene que ser un derecho que las personas que se dedican a ello tengan condiciones laborales razonables", ampliando la conciliación "como corresponsabilidad" no solo entre hombre y mujer, sino también con las empresas y con las instituciones.

Ha señalado igualmente la disminución de las jornadas laborales, "algo clave para resolver la crisis de cuidados" y la necesidad de "políticas específicas" en infancia, diversidad, envejecimiento y muerte dignas, habitabilidad o Atención Primaria. Especialmente ha citado la necesidad de "prestaciones para las personas que cuidan, que esas personas que han renunciado a todo y solo se dedican a cuidar puedan cotizar en la seguridad social y que tengan derechos sociales garantizados".

Una reflexión sobre el teletrabajo, "que ha pesado en especial sobre las mujeres"; la tecnología "necesaria pero no suficiente" para seguir creciendo; la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública; medidas en extranjería, "porque los cuidadares son mujeres de fuera, muchas veces irregulares y explotadas"; acciones en medio ambiente y en el medio rural, "donde predomina la gente muy mayor" han sido otras de sus propuestas.

Herrero, por último, ha recordado que "había ya una crisis previa en el sector de los cuidados antes de la COVID-19, un sector que no se puede dejar de prestar, pero que está precarizado, feminizado y explotado". "O priorizamos los mercados o priorizamos la vida. Nosotros apostamos por priorizar la vida, y reorganizar los mercados de acuerdo con ello", ha concluido.

LOS GRUPOS.

En cuanto a las intervenciones de los Grupos Parlamentarios, por el Mixto (Izquierda Unida), su portavoz Henar Moreno ha apuntado que "no es el momento de tomar medidas precipitadas, sino de analizar los problemas de raíz", aunque ha indicado que "la crisis de la COVID-19 no ha creado ningún problema sobre los cuidados, ya existían, pero los ha puesto de manifiesto en un sector al que no prestábamos la atención debida".

En este sentido, ha coincidido en ver "necesario separar cuidados de rentabilidad económica, es incompatible la gestión de los cuidados con el lucro", por lo que ha afirmado que "es el momento de repensar nuestra sociedad, si queremos seguir creciendo o si queremos sobrevivir como especie".

Por parte del Grupo de Ciudadanos, su diputada Belinda León ha considerado el planteamiento de Herrero "un poco radical, pero no por ir a la raíz, sino por ser extremo", mientras que se ha planteado algunas preguntas, sobre el sostenimiento del bienestar social "en un modelo como el que plantea, porque no cae del cielo", y frente al que ha apostado por otro sistema basado en la generación de riqueza y la creación de empleo.

Además, ha pedido a la experta su opinión sobre el teletrabajo, sobre la racionalización de los horarios "concretamente los que hay en españa y si convendría seguir con horarios más europeos o con nuestro horario más presencialista", mientras que ha advertido que "con impacto de la crisis, se va a dar un paso atrás en la igualdad".

El diputado Alfonso Domínguez, por el Grupo Parlamentario Popular, ha calificado el planteamiento de la experta de "no radical, sino antiguo: antes era la lucha de clases, ahora, la desaparición del sector privado, su feminismo y el medio ambiente", que, en sus palabras, "parten de ideas viejas: que los recursos son limitados, lo que sabemos de siempre, y que la economía no va a poder crecer más".

Un planteamiento que, a su juicio es "un error, la tecnología nos va a ayudar a crecer en una economía de libre mercado sin consumir recursos de la forma insostenible de la que lo estábamos haciendo". Y, específicamente respecto a las residencias de mayores, ha señalado que "en los datos de incidencia del coronavirus, no hay diferencia entre las públicas y las privadas".

Por último, el portvoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha abogado por "la necesidad de pararse a reflexionar hacia donde vamos, porque nuestros recusos son finitos, no caben atajos 'verdes'". Ha recordado "el dolor" causado por la pandemia y ha calificado de "tormenta perfecta" lo que ha ocurrido en España.

Ha especificado que "nos hemos quedado con el turismo parado por el cierre de fronteras y un sector servicios ante las medidas de cofinamiento y distaciamiento social". "De ahí, la importancia de poner a la persona en el centro también de los mercados. Hay que salvar las desigualdades de género o vitales, sobre todo en los jóvenes de 25 a 35 años, que han conocido dos crisis en 12 años. Y todos somos ahora conscientes de la importancia de trabajadores esenciales, hay que revalorizarlos", ha finalizado.