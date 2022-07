Experto UNIR destaca la importancia del descanso y lo sitúa como "uno de los pilares en los hábitos de vida saludable"

LOGROÑO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor del máster en Neuropsicología y Educación, e investigador del grupo 'Neurociencia aplicada al contexto educativo' de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Javier Tubío Ordoñez, posiciona el descanso como "uno de los pilares en los hábitos de vida saludable" y destaca la importancia de desconectar durante las vacaciones.

"Las vacaciones y el descanso son necesarios, no es algo que necesitemos solo los adultos sino también los niños, y ya no solo en lo que respecta al descanso en sí mismo, las vacaciones son también una recompensa al trabajo desempeñado durante todo el año" ha señalado Tubío Ordoñez en la entrevista concedida con Europa Press.

El docente e investigador ha indicado cómo "para que mantengamos nuestra motivación a lo largo del tiempo necesitamos ver algún tipo de recompensa en lo que hacemos, y pueden ser recompensas más a corto plazo o a largo, siendo estas últimas las vacaciones y descansos".

Cuando descansamos o "estamos sin hacer nada", Tubío Ordoñez explicaba cómo nuestro cerebro "no desconecta, siempre está activo incluso mientras dormimos, lo que pasa es que se están activando regiones diferentes".

"Antes, hace aproximadamente veintidós años, se pensaba que durante el periodo de reposo se daba cierta desconexión en las áreas de nuestro cerebro, pero se ha descubierto que no, lo que pasa es que se activan otras regiones, incluso con mucha intensidad" ha señalado.

De esta manera, Tubío Ordoñez ha subrayado la importancia que esto supone, dado que "son regiones que desempeñan un papel muy importante en procesos cognitivos como la reorganización de la información y conexión de ideas que hemos ido desarrollando a lo largo del día, y se realiza un procesamiento de la información a unos niveles mucho más profundos que los que hacemos durante el día cuando estamos activos o pendientes de un estímulo".

Ya que, según ha afirmado el docente de UNIR, "ahí estamos sobre cargando las regiones ejecutivas, que se corresponden con las áreas frontales del cerebro, pero que no nos permiten ese procesamiento más reposado que sí se permite cuando nosotros descansamos".

DESCANSAR Y DESCONECTAR

"Es importante diferenciar entre descansar y desconectar, a estar otra vez activando regiones por estar pendientes de otras actividades como las redes sociales, el whatsapp, etc." ha apuntado Tubío Ordoñez.

Así, ha explicado cómo "las áreas que se activan de forma intensa cuando nos encontramos en reposo activo se denominan Red Neuronal, y son regiones en las que muchas áreas diversas del cerebro, algunas muy alejadas de otras pero que se comunican entre ellas, son fundamentales en el procesamiento más profundo de la información que, cuando estamos activos, no nos permitimos hacer".

Es por esto que Tubío Ordoñez ha destacado cómo "el descanso es uno de los pilares de lo que son los hábitos de vida saludables" subrayando cómo también "lo podemos poner al mismo nivel que una adecuada alimentación o hacer ejercicio" siendo, por tanto, "un pilar fundamental que está vinculado no sólo con la salud física, sino también con la salud mental".

"Esto es algo que se puede observar especialmente en niños, con el desarrollo de trastornos de aprendizaje o neurológicos, lo que hace que sea especialmente importante cuidar el descanso" ha señalado, y ha afirmado cómo "existe muchísima asociación entre el no desconectar, el no descansar adecuadamente, no permitirnos hacer pausas en nuestra vida diaria con, no solo tener más riesgo o que sea una causa directa de un posible trastorno neurológico, sino de que la sintomatología se acelere o se agrave".

No obstante, ha remarcado cómo, a pesar de la importancia del descanso y la desconexión "en la sociedad que nos encontramos, hacer descansos adecuados, el "no hacer nada", está mal visto" y ha afirmado que "es percibido como una pérdida de tiempo, incluso cuando nos tomamos un descanso o un periodo de ocio lo llenamos siempre con actividades, y esto es algo que los adultos hemos ido integrando con el desarrollo de la tecnología, pero los niños han nacido con ello y no aprenden a dejar ese espacio a que la mente divague, que es cuando se activa esa conexión de ideas tan importante que no se hace mientras estamos activos".

Por lo tanto, ha señalado, "aunque sentimos que estamos desconectados, ya que son cosas que nos interesan o nos parecen más divertidas, seguimos todavía trabajando esa parte más ejecutiva del cerebro y no permitimos que se desarrolle y seamos más creativos".

LAS VACACIONES Y LOS NIÑOS

"Si el niño ha sacado bien el curso y se ha esforzado y trabajado, se debería recompensar con unas vacaciones sin deberes" ha indicado Tubío Ordoñez, destacando que "es un potente refuerzo, un premio y una gratificación que permite mantener la motivación a largo plazo".

De esta manera, ha indicado cómo "las vacaciones deben ser para salirse de la estructura de horarios y situación de labores, que es lo que produce aversión al niño" por lo que, ha añadido, "si se ha esforzado no se deberían llenar las vacaciones con deberes".

No obstante, ha apuntado que "esto no quiere decir que no sean un periodo para repasar conceptos" y menciona como ejemplo "si ha estado aprendiendo sumas y restas y lo ha sacado bien, el verano puede servir como una forma creativa para repasar esto jugando, o llevarlo a la práctica de otra manera como puede ser hacer la compra y calcular las cantidades".

Finalmente, Tubío Ordoñez ha remarcado especialmente la importancia de "juegos que estimulen mentalmente al niño, ya que es una forma muy buena y efectiva y que se sale de ese componente de deberes que al niño generalmente le produce más rechazo".