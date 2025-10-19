Experto UNIR: "Difícilmente podemos hablar de reconstrucción de Gaza si no podemos hablar aún de paz en Palestina"

Además de una paz "estable", aboga por "la equidad entre las partes implicadas" y por contar con la comunidad internacional y la ONU

"Difícilmente podemos hablar de reconstrucción de Gaza si no podemos hablar aún de paz en Palestina". Así lo ha asegurado el director del Grado en Cooperación Internacional para el Desarrollo de UNIR, Manuel Sánchez Moreno, quien, pese a reconocer lo "complicado" del proceso, aboga primero por esa paz "estable" construida sobre "la equidad de las partes implicadas" y contando siempre con la comunidad internacional y con la ONU.

En una entrevista con Europa Press al hilo de cómo se están desarrollando los últimos acontecimientos en la Franja, Sánchez Moreno se reafirma en la complicación del proceso, "porque se está planteando una reconstrucción cuando no tenemos una paz o cuando tenemos una paz imperfecta", de acuerdo con el plan planteado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Y, a su juicio, se trata de un plan "totalmente imperfecto porque basa la reconstrucción no en el acuerdo entre las partes o no en una negociación más o menos paritaria entre las partes afectadas por el conflicto", que centra "entre las autoridades de Gobierno israelí, las autoridades palestinas y la comunidad internacional".

Un amplio conjunto de actores que hacen el proceso "bastante complejo". Reconoce el experto de UNIR que este plan "ha servido para establecer en alto el fuego", pero considera que "no podemos marcar paralelismos entre el alto el fuego y la paz, porque son dos cuestiones totalmente diferentes". "Un alto el fuego no implica directamente que haya paz", sentencia Sánchez.

De este modo, en sus palabras, "no podemos hablar actualmente de que haya paz en Palestina, y si no hay paz en Palestina, muy difícilmente podemos hablar de un plan de reconstrucción que se tiene que hacer sobre los cimientos de una paz más o menos estable, y, por supuesto, sobre convenios de las partes o en cierta igualdad y equidad entre las partes implicadas en el conflicto, lo que actualmente no existe".

Porque, en el fondo, como apunta, "el plan de Trump es una nueva forma de colonialismo", recordando "los acuerdos de Oslo que se hicieron hace unos años, que llevaban también un peso especial respecto a lo que podía decidir Israel sobre los territorios ocupados de Palestina" pero "yendo en este caso uno o varios pasos más allá".

"En la situación en la que estaba la zona, a la autoridad palestina le interesaba firmar y avanzar, pero veremos cómo sigue", se plantea, en referencia a las diferentes posibilidades de desarrollo de la solución o no para el conflicto, de acuerdo con los próximos movimientos de las partes.

En un escenario tan tremendamente complejo, Sánchez apunta porque, para establecer esa paz duradera necesaria para la reconstrucción, "en un primer momento, hay que darle voz y darle voto a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas", de cuya mano "habría que establecer todo el mecanismo que tienen para dar respuesta al desastre humanitario".

La entrada de algo de ayuda "que ya sabemos que está ocurriendo, aunque sea a cuentagotas", rompiendo "el uso como arma arrojadiza" del tema humanitario es "esperanzador dentro de toda esta situación un poco desesperanzadora".

Un mecanismo de respuesta humanitaria, "propuesto por la ONU en principio para 60 días como emergencia para frenar la hambruna, con 600 camiones al día para alimentar a millones de gazatíes en riesgo" y que, dado el volumen del desastre, podría ser "un poco ilusorio, tendría que extenderse a 90, a 100 días, o más, pues está siendo totalmente incompleto".

NUEVO RIESGO: EL ÉXODO DE VUELTA A GAZA.

Además, Sánchez ha advertido un nuevo riesgo, el hecho de que "se está sumando un nuevo éxodo, en este caso de retorno a una Gaza totalmente destruida, con lo cual ya no solamente es el reparto de ayuda para frenar la hambruna, sino que se tiene que desplegar la emergencia para dar cobijo" a todas estas personas que regresan a su tierra.

Por ello, ha planteado como fundamental "crear campos de refugiados para alojar a todas estas personas; hospitales de campaña; o establecer un proyecto piloto de lo que serían escuelas para acoger a toda la población a los menores que también tienen que empezar desde esta primera ayuda de emergencia a tener cierta normalidad".

La posible reconstrucción, que, como ha recordado el experto de UNIR, cuenta incluso con una propuesta de la autoridad palestina para liderar el proceso "lo que está siendo totalmente obviado", tiene otro escollo en el plan de Trump "que recordemos que es un modelo de reconstrucción de Gaza al estilo de la Riviera, ese resort que quieren construir, que es absurdo totalmente".

Algo que Manuel Sánchez incardina en la total ruptura de los consensos y de los modelos de relaciones internacionales que está introduciendo el presidente estadounidense, "un colonialismo 2.0 -como lo define el experto- con una vulneración de cualquier protocolo que se venía implementando hasta ahora en procesos de negociación y de paz, que pasaba por implicar y por fomentar el diálogo entre todas las partes".

Ruptura que extiende, incluso, al caso de la guerra de Ucrania, "con ultranacionalismos de Gobiernos como el de Trump, como el de Netanyahu, o como el de Putin en Rusia, que nos recuerdan a determinadas épocas pasadas" y "que intenta romper cualquier acuerdo y todo el sistema fundamental en la paz y en la seguridad internacional que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial", alerta.

En todo caso, Sánchez Moreno considera que la situación no solo en Gaza, sino también en otros territorios afectados, como Cisjordania, "no tiene solución a corto plazo", con un horizonte en el que pueden darse "varios giros de guion": desde "sentarse y darle papel a la comunidad internacional y a la ONU", hasta la imposición del plan de Trump, pasando porque "todo se rompa".

"Vamos a vivir unos meses bastante complejos, las negociaciones no van a ser fáciles. Y además, hay que atender sobre todo no a cuestiones meramente políticas, que son importantes, sino a cuestiones de atención a la población civil, que es la que finalmente sufre este tipo de conflictos. Hay que desbloquear el 10% de la ayuda humanitaria y hay que dialogar", finaliza el experto de UNIR.