Una exposición abre las puertas del flamenco a la juventud con imágenes y trajes originales que hacen "sentir" el baile- EUROPA PRESS

LOGROÑO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Acercar el flamenco a la juventud riojana es el objetivo de la exposición inaugurada este lunes, 11 de agosto, en el IRJ de Logroño. Una muestra de 24 piezas, 12 fotografías y 12 trajes originales, que permanecerá abierta hasta el próximo 27 de septiembre para que las nuevas generaciones puedan sumergirse en el valor cultural de este arte.

"Muchos jóvenes ponen como excusa que no vienen a ver estos espectáculos porque no los entienden pero lo cierto es que para disfrutarlos no hace falta hacerlo. Hace falta acudir, sentarse, escuchar y ver", por eso, con la exposición 'Flamenco para la Juventud' "pretendemos ser una puerta abierta" para que los más jóvenes den los primeros pasos en este mundo.

Así se ha expresado el director de la Casa de la Danza, Perfecto Uriel, quien ha acudido a la presentación de la exposición junto al director del IRJ, Juan Diego Alcaide. Alcaide, por su parte, ha puesto en valor "la expresividad y sentimiento" que se puede percibir y apreciar en esta exposición gracias a los profesionales del flamenco y los trajes expuestos.

Es una muestra "de recuerdos" pero también "una puerta abierta para aquellos jóvenes que están empezando a descubrir el mundo del flamenco", ha añadido.

A ello se suma el Instituto Riojano de la Juventud para que sea también "un punto de encuentro intergeneracional entre las personas que ya de por sí aman el flamenco, que nos consta que son muchas, con otras personas que se están iniciando".

UN ARTE "CON MUCHO TIRÓN"

Perfecto Uriel ha destacado que con esta exposición "se puede ver una pequeña muestra de todo el patrimonio que se guarda en la Casa de la Danza". Como ha reconocido "el flamenco es un patrimonio de la humanidad que tiene muchísimo tirón, tanto en el sur como en el norte".

De esta manera, Uriel ha señalado las actividades relacionadas con el flamenco que se pueden disfrutar en Logroño como 'Los Jueves Flamencos' o todas las escuelas que muestran y enseñan flamenco.

Pero como ha matizado "eso no quiere decir que todo el mundo conozca el flamenco y conozca a sus protagonistas. Por eso, queremos abrir las puertas a las generaciones nuevas que, a lo mejor, no lo conocen tan bien".

En la exposición hay 12 trajes originales y donados por los propios artistas o, en su defecto, por sus familias, porque algunos de ellos, evidentemente, fallecieron hace tiempo.

"Vienen directamente de México, donde hemos estado con una exposición participando en el Festival Internacional Ibérica Contemporánea y forman parte de ese patrimonio cultural que conservamos en la Casa de la Danza", añade.

Una Casa de la Danza que -como ha recordado- "está abierta y el museo puede ser visitado durante todos los días del año".

Por su parte, las fotografías pertenecen a una colección de una exposición que se hizo en el 2012, que llevaba por título '21 flamencos para el siglo XXI'. En este sentido apostilla: "No es que solamente haya 21 flamencos relevantes, que hay muchísimos más. Pero fueron los que, de alguna manera, respondieron al llamamiento de la Casa de la Danza".

"Hay nombres muy importantes, como Belén Maya, uno que ahora está muy de moda como Manuel Liñán. Sin embargo hay otros que no son tan conocidos y que en estas imágenes se pueden, cuanto menos, ver y conocer". También hay fotografías del intérprete y docente, Adrián Galia, de la bailaora y coreógrafa, Pastora Galván, del bailaor Antonio Canales, del maestro Joaquín Grilo, de la Premio Nacional de Danza 2003, Sara Baras, o del bailarin, Rafael Amargo, entre otros.

Cada fotografía está dedicada a un artista en particular, donde se explora su vida,

su obra y el impacto que ha tenido en el mundo del flamenco. Así, se ofrece una

visión completa y detallada de la diversidad y riqueza de este género artístico en el

siglo XXI. Se trata de una pequeña ventana al mundo del flamenco actual, algo

imprescindible para entender y apreciar la belleza y la pasión de este arte tan

arraigado en la cultura española.

Son obras de fotógrafos de la talla de Outumura, Ouka Lee, Alberto

Hidalgo o Luis Castilla, entre otros, retratan a los artistas flamencos Loca Greco,

Antonio Canales, Olga Pericet, Joaquín ‘El Grillo’, Rafael Amargo, Rocío Molina,

Mariano Cruceta, Sara Baras, Adrián Galia, Pastora Galván, Belén Maya y Manuel

Liñán.

"TODOS LOS TRAJES SON ESPECIALES"

Sobre los trajes y, aunque como ha indicado, "son todos especiales", Perfecto Uriel ha destacado el de José Greco que "pertenece ya al pasado más pasado y es un bailaor, un maestro, un coreógrafo que en Estados Unidos tiene un tirón impresionante, tiene cátedras universitarias, pero que en España aún hay mucha gente que no lo conoce".

También ha destacado el de Gloria Libran, que es de la época de Antonio Ruiz Soler, "una mujer que era tan sumamente alta que encontraba dificultad en tener 'partners' (compañeros de baile) con los que poder bailar y al final tuvo que dedicarse más a la enseñanza".

Y por último "el de una bailarina cuyos padres eran de Tricio y de Burgos, Pilar Rioja que tiene 92 años".

"Pero también está el primer traje que utilizó Mariano Cruceta, un bailaor importante en su vida profesional, o el de José de la Vega que es otro gran maestro y que muchas generaciones nuevas lo desconocen".

A LOS JÓVENES "LES CUESTA IR DE ESPECTADOR"

Todo porque, como indica, "la danza en general tiene tirón entre el público a partir los 35-40 años porque eso es un poco la media de espectadores cuando vienen. A la juventud le está costando mucho entrar en el mundo de la danza como espectadores aunque no como alumnos ya que en Logroño hay más de 16 escuelas que practican danza y eso evidentemente da un número de practicantes bastante considerable".

Pero luego "a la hora de acudir a los espectáculos a lo mejor prefieren otras cosas". Por eso -ha reflexionado- "sería interesante que hubiera bonos específicos para acudir al teatro, a la danza, a los conciertos de música...".