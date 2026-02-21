La Exposición 'Del aula al museo: un viaje espacio-temporal' muestra el trabajo de musealización de fondos

Exposición 'Del aula al museo' - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vestíbulo del Edificio Filología acoge la Exposición 'Del aula al museo: un viaje espacio-temporal', como resultado de un proyecto de innovación docente sobre musealización como recurso didáctico y salida laboral para estudiantes del Grado en Geografía e Historia y del Grado en Turismo.

Tal y como ha informado la Universidad de La Rioja, la muestra, que puede visitarse en horario de apertura del edificio -de 8:00 a 22:00 horas, en días lectivos- cuenta con la colaboración de la Facultad de Letras y de la Educación, a través del programa Informa2.

Ha comenzado con la musealización de objetos históricos de la Prehistoria y continuará, hasta el 31 de julio, con la Edad Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

Algunos elementos expuestos pertenecen a los fondos del departamento, a otros hay que darles forma en el mundo analógico (caricaturas y cartelería, básicamente) o digital (modelos de relieve impresos en 3D); y, finalmente, otros son cedidos por el Instituto de Estudios Riojanos o el Archivo Histórico Provincial de La Rioja.

El proyecto involucra a varias áreas del Departamento de Ciencias Humanas, sumando con ello al alumnado de los cuatro cursos del grado de Geografía e Historia. Además, participan también estudiantes del Grado de Turismo.

El objetivo del proyecto es facilitar la adquisición de competencias profesionalizantes del estudiantado, que este sea capaz de utilizar la IA tanto para la musealización como de comprender el valor que tienen las fuentes primarias, los mapas antiguos, los recursos docentes originales, etcétera, facilitando el pensamiento crítico; y poner en valor los fondos y materiales didácticos del Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad de Letras y de la Educación.

La Exposición 'Del aula al museo: un viaje espacio-temporal' es fruto del Proyecto de Innovación Docente 'La musealización como recurso didáctico y profesionalizante para el alumnado de los Grados de Geografía e Historia y Turismo', del que son responsables los profesores Laura Martínez Rodríguez y Luis Fernández, del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja.