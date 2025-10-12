Una exposición documenta la vida teatral y cinematográfica de Arnedo desde principios de los años 20 hasta los 70 - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, y el director de Octubre Corto, Chechu León, han presentado esta semana la exposición 'Cine, teatro y variedades. Arnedo 1923-1976', una muestra de la colección particular de Demetrio Garrido Muro producida y comisariada por el propio Chechu León y el escritor y profesor Bernardo Sánchez, con motivo del Festival Octubre Corto.

La exposición cuenta con la colaboración de Fundación Caja Rioja y la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja.

La colección de Demetrio García Muro se compone de 1.818 programas originales de Arnedo, principalmente (Teatros Cervantes y Celso Díaz), La Rioja (Calahorra, Logroño) y varias ciudades de España.

Se trata de una colección inédita, que relata y documenta la vida teatral y cinematográfica de Arnedo a lo largo de un tramo fundamental del siglo XX y muy representativa de las formas del ocio escénico en España en el periodo que abarca.

Para la exposición se han seleccionado un total de 300 piezas, que cubren una parte relevante de la historia del teatro Cervantes, gestionado a lo largo de los años por diversas empresas.

A mitad de los años cuarenta Demetrio Garrido Muro, empresario del calzado y gran apasionado del teatro, adquiere el teatro Cervantes y comienza su andadura como director y programador. Una reforma posterior lo convertiría en un moderno cine, que es lo que los aficionados venían demandando; apostando también por las compañías de revistas y varietés el local viviría una segunda juventud.

Cuando en 1999 el Ayuntamiento de Arnedo lo compra y procede a su completa rehabilitación, los archivos del teatro son llevados a la fábrica arnedana Garrido Muro. Posteriormente, con el traslado de la empresa a Calahorra, estos archivos se los ofrecen a José María León Quiñones, entonces alcalde de Arnedo, quien los guarda y pone sobre su pista a los responsables de Octubre Corto quienes, tras varios encuentros con la familia Garrido Muro, deciden ceder este material para su recuperación y catalogación.

El reclamo de cine, teatro y variedades (o varietés) ofertados en la misma sesión y compañía o en sesiones y compañías diversas se convirtió durante casi un siglo en la misma atracción del ocio local en toda España y también ocurrió en Arnedo. El cinematógrafo, los repertorios cómicos, dramáticos o líricos y los géneros circenses o arrevistados generaba una gran fascinación popular.

La nutrida y emocionante colección de programas de mano teatrales y cinematográficos de Demetrio García Muro, conservada durante décadas, pero no exhibida hasta hoy, y de la que se da una buena cuenta en esta exposición, constituye una memoria gráfica de la miscelánea escénica a la que Arnedo asistió entre principios de los años 20 y finales de los años 70 del siglo XX.

Se trata de un ejemplo representativo de lo que también se veía en otras plazas. Con valor universal, por tanto. Y la literatura de su papelería recoge no solo un tesoro de información sobre los hábitos y cotidianeidad de la actividad teatral, recompone una cartelera y consigue un retrato social e histórico de Arnedo y de generaciones de arnedanos y arnedanas, espectadores y actores.

UN LIBRO

La exposición se completa con la publicación del libro 'Cine, teatro y variedades. Arnedo 1923-1976. Colección Demetrio Garrido Muro', de los autores Chechu León y Bernardo Sánchez. El prólogo del libro es un texto de José Sacristán. Esta publicación está editada por Octubre Corto y Los Aciertos, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Arnedo.

La exposición puede visitarse del 8 al 25 de octubre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo.