Una exposición recorre la historia de los Juegos Olímpicos desde Berlín 1936 a París 2024 a través de más de 70 objetos

Una exposición recorre la historia de los Juegos Olímpicos desde Berlin 1936 a París 2024 a través de más de 70 objetos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hall del Palacio de los Deportes de La Rioja se transforma desde este jueves en un recorrido por la historia del olimpismo con la exposición 'Leyendas Olímpicas', que reúne más de 70 objetos originales de distintas disciplinas deportivas.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, han visitado esta mañana la muestra antes de la celebración de la Gala del Deporte de La Rioja.

Organizada en 14 islas temáticas, la exposición guía a los visitantes desde Berlín 1936 hasta París 2024. Cada zona presenta objetos icónicos acompañados de señalética explicativa, mientras que audioguías accesibles mediante códigos QR ofrecen narraciones de periodistas deportivos de distintas épocas.

Entre los espacios más destacados se encuentran Berlín 1936 y París 2024, con antorchas y uniforme del portador; México 1968 y Múnich 1972, con antorchas y diploma olímpico; y Barcelona 1992, que incluye la antorcha, la figura de Cobi y equipaciones de los deportistas.

Los visitantes también podrán descubrir momentos históricos en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, así como gestas internacionales, españolas y paralímpicas.

Entre las piezas más destacadas figuran la antorcha de París 2024, el maillot de Nadia Comaneci, el chándal de podio de Fermín Cacho, la camiseta de María Pérez, las zapatillas de Usain Bolt, material de Michael Phelps o las equipaciones de Lydia Valentín y José Manuel Calderón.

También se exhiben las tres antorchas que han pasado por España -México 1968, Barcelona 1992 y Atenas 2004- junto a una réplica de la primera antorcha olímpica de Berlín 1936.

La exposición podrá visitarse este viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas; el sábado y el domingo de 10 a 13 horas; y la próxima semana, de lunes a jueves, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, así como el viernes 27 de marzo en horario de mañana, de 10 a 13 horas.