Una exposición recuerda a 24 cineastas y su contribución al séptimo arte, dentro de la programación del Año Azcona

El Punto de Lectura La Rosaleda acoge hasta el 25 de mayo la exposición ‘La contribución de las mujeres en la historia del cine’. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Punto de Lectura La Rosaleda acoge desde este martes y hasta el día 25 de mayo la exposición 'La contribución de las mujeres en la historia del cine' dentro del programa cultural del Año Rafael Azcona. Una muestra con la que se quiere rendir homenaje a 24 cineastas de la talla de Elvira Notari, Laura Samari, Carla Simón o Isabel Coixet.

Creada por la asociación cultural italiana '24FPS Obbietivo Cinema' e instalada en las cristaleras desde el Punto de Lectura para su contemplación desde el exterior, la muestra no se limita a celebrar a las mujeres del cine, sino que ofrece una reflexión sobre su papel en la sociedad y sobre el poder del cine para cambiar el mundo.

De este modo, se rinde homenaje a las 24 cineastas, entre directoras y guionistas, explorando su poética y sus trayectorias a lo largo de un siglo de transformaciones.

Son, en concreto, Giulia Amati, Francesca Archibugi, Gemma Bellincioni, Valentina Bertani, Liliana Cavani, Isabel Coixet, Paola Cortellesi, Emma Dante, Maura Delpero, Valeria Golino, Lina Mangiacapre, Cecilia Mangini, Alina Marazzi, Susanna Nicchiarelli, Elvira Notari, Marinella Pirelli, Alice Rohrwacher, Isabella Rossellini, Laura Samani, Floria Sigismondi, Carla Simón, Roberta Torre, Margherita Vicario y Lina Wertmuller.

"Desde el inicio de las actividades programadas con motivo de la celebración del Año Rafael Azcona hemos señalado que esta efeméride no solo quiere destacar la figura del guionista logroñés, sino que también debe servir para hacer pedagogía y poner en el lugar que se merece a la figura del guionista en el proceso creativo" ha destacado la concejala de Cultura, Rosa Fernández.

En este sentido, la edil ha añadido que "es muy importante destacar el papel de la mujer en el cine, tal y como presenta esta fantástica exposición, que de alguna manera rinde tributo a directoras y guionistas internacionales y su huella en el mundo del cine, con la importante presencia de cineastas españolas como Isabel Coixet y Carla Simón".

Desde el Ayuntamiento de Logroño se agradece la colaboración ofrecida por el Consulado de Italia para el disfrute en la ciudad de esta muestra y, en especial a la cónsul de Italia en Navarra y La Rioja, Luciana Schiavarelli, quien ha estado presente en la inauguración de esta muestra.