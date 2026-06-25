Extinguidos los incendios en Ribafrecha-Clavijo y en la zona de Contrebia Leucade

Mapa de la zona de Ribafrecha - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado que se dan por extinguidos los dos incendios activos en la región, el de Ribafrecha-Clavijo, que se inició el domingo, y el de la zona de Contrebia Leucade, en Aguilar del Río Alhama, ayer.

Este último, quemó una superficie aproximada de 3,1 hectáreas de aulagas, romeros y herbáceas, sin que se hayan registrado más daños. No hay que lamentar daños personales.

Según informaron desde SOS RIOJA 112, varias llamadas han alertado del suceso sobre las 15,40 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se personaron recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje: un helicóptero, unidad CARIF, tres agentes forestales, dos técnicos de coordinación, un retén de TRAGSA y un pick-up.

Debido a la cercanía de las obras en el yacimiento, también se activó a Bomberos del CEIS Rioja, que fueron anulados pocos minutos después de su llegada. Asimismo, se ha informado a Guardia Civil y al Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama.

Por otra parte, el domingo se produjo un incendio en una zona agrícola de Ribafrecha. El fuego quemó, en principio, 63 hectáreas de zonas agrarias, sobre todo de cereal, y también de pinar.

La superficie afectada ha alcanzado un perímetro de 6.000 metros, llegando al perímetro de la Unión de los Tres Ejércitos, perteneciente al Ayuntamiento de Clavijo. Se evacuaron por seguridad a algunas casas de campo diseminadas, sin que se hayan producido más problemas.

Los medios que se movilizaron para atender a este incendio fueron un helicóptero MS con brigada helitransportada (CARIF); aviones de carga en tierra del MITECO (TZ); bomberos de Logroño; autobomba forestal; Unidad de bomberos forestales; dos agentes forestales y técnico (dirección de extinción); y técnico de coordinación en sala CECOP.