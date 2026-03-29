Una exposición de fotografías en Ezcaray (archivo) - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ezcaray lidera el interés por el turismo rural en La Rioja y se sitúa, además, entre los 50 pueblos más buscados de España para este tipo de escapadas. Es una de las principales conclusiones del estudio elaborado por Sensación Rural y o10media, basado en el análisis de miles de búsquedas en Google vinculadas a alojamientos y destinos rurales.

Los datos confirman que, aunque La Rioja es una comunidad pequeña, mantiene una presencia reconocible dentro del mapa nacional del turismo rural, acumulando en 2025 más de 130.000 consultas sobre turismo rural, y donde destaca la localidad de Ezcaray.

Ranking de pueblos de La Rioja más buscados en Google:

1. Ezcaray. Con 7.570 búsquedas, Ezcaray encabeza el ranking riojano y es el destino rural más demandado de la comunidad. Situado a orillas del río Oja y muy próximo a la estación de esquí de Valdezcaray, ha sabido consolidarse como uno de los grandes referentes del turismo rural en el norte peninsular. Su casco urbano, su arquitectura tradicional serrana y monumentos como la Iglesia de Santa María la Mayor, de singular estilo gótico en La Rioja.

2. Haro. Registra 4.450 búsquedas y ocupa la segunda posición en la comunidad. Haro es una de las grandes puertas de entrada al turismo enológico riojano, pero también destaca por su valor monumental y urbano. Su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, concentra espacios tan reconocibles como La Herradura, la Basílica de la Virgen de la Vega o la Ermita de San Felices, asociada además a una de las celebraciones más populares de la zona, la Batalla del Vino.

3. Arnedillo. Con 3.810 búsquedas, Arnedillo se sitúa en tercera posición. Su principal seña de identidad es la combinación entre paisaje y bienestar. Enclavado entre las sierras de Hez y Peñalmonte, y atravesado por el río Cidacos, el municipio ofrece una imagen muy reconocible dentro del turismo rural riojano. A ello se suma su tradición termal, con aguas de probable origen romano, y un patrimonio donde sobresale la Iglesia de San Servando y San Germán, declarada Bien de Interés Cultural.

4. Enciso. Suma 1.730 búsquedas y se mantiene como uno de los nombres propios del turismo de interior en La Rioja. Enciso es especialmente conocido por su vinculación con la paleontología y los yacimientos de icnitas, pero su interés va más allá. El municipio conserva un conjunto urbano de notable valor histórico y edificios tan relevantes como la Iglesia de Santa María de la Estrella, del siglo XV, y la Iglesia de San Pedro Apóstol, del siglo XII, ambas declaradas Monumentos Nacionales.

5. Santo Domingo de la Calzada. Cierra el top 5 con 1.540 búsquedas. Aunque su notoriedad suele vincularse al Camino de Santiago, sigue siendo una de las localidades riojanas con mayor capacidad de atracción. Su trazado medieval, sus murallas y, sobre todo, la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, de origen románico y concebida como iglesia de peregrinación, explican el peso histórico de una localidad clave en la ruta jacobea.

A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, La Rioja coloca 1 pueblo dentro del top 50 de los más buscados de España para practicar turismo rural. Se trata de Ezcaray, que ocupa la posición 47 con 7.570 búsquedas y se consolida como el principal exponente riojano dentro del ranking nacional.