Fabio Jiménez abre la puerta grande en Alfaro el día de su alternativa en compañía de su padrino Diego Urdiales

Momento de la ceremonia de la alternativa de Fabio Jiménez, por parte de su padrino Diego Urdiales, y con Alejandro Talavante, de testigo, en Alfaro - EUROPA PRESS

Urdiales ha ofrecido una gran faena con el cuarto, al que ha cortado dos orejas, con fuerte petición de rabo

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fabio Jiménez ha abierto la puerta grande de la plaza de toros de Alfaro el día de su alternativa, y lo ha hecho acompañado de su padrino, el también torero riojano Diego Urdiales. Alejandro Talavante, que ha actuado de testigo, ha cortado una oreja, en una corrida del hierro de Alcurrucén, bien presentados, de desigual comportamiento.

Ha sido en una emotiva tarde, en la que los aficionados han llenado, sobre todo los tendidos de sol y sombra, y de sombra, en tarde de excesivo calor. Al romper el paseíllo ha sido ovacionado el toricantano, el diestro local, Fabio Jiménez, que ha correspondido al cariño del respetable, compartiendo los aplausos con el resto de la terna.

El alfareño con el toro de su alternativa, un berrendo, de nombre 'Rompe surcos', ha saludado con brillantez a la verónica, finalizando el toreo de capa con una media, que ha hecho vibrar al público. Tras brindar a su padre, el riojano ha iniciado la faena con doblones para rematar con un excelente pase de pecho.

La actuación del diestro local se ha cimentado en la mano derecha, ya que con la izquierda el animal se ha mostrado más reservón. Ha concluido la faena con ayudados por alto, y una buena estocada, para pasear dos orejas y con ello abrir la puerta grande de Alfaro.

Con su segundo, el que ha cerrado el festejo, Jiménez se ha encontrado con un toro sin clase, manso de salida, con el que ha intentando hacer el toreo despacio, sin poder lucir. Ha marrado con el acero, siendo aplaudida, aún así, su actuación.

Diego Urdiales, que ha sido el padrino del alfareño, ha ofrecido una gran actuación, cortando una oreja al primero de su lote, al que ha ofrecido toreo de capa, de gran calidad, y después con una faena en la que el toro ha ido de más a menos, y en la que el arnedano, ha sabido imprimir su sello más clásico y personal.

No obstante, donde ha revolucionado la tarde Urdiales ha sido en el cuarto, segundo de su lote. Con 'Gavilán', el de Arnedo ha ofrecido una de esas tardes para el recuerdo, donde una firme derecha, se ha mezclado con unos naturales largos y de bella factura, que han puesto en pie al respetable. Tras matar de una buena estocada, ha paseados dos orejas, con fuerte petición de rabo.

El tercer espada, Alejando Talavante, que ha actuado de testigo, se ha topado con el lote más desangelado, si bien el extremeño ha firmado una interesante actuación con su primero, a base de tesón, ante un animal que ha adolecido de recorrido, pero que a la postre le ha valido cortar un trofeo.

Con su segundo, el que ha hecho el quinto del festejo, ha optado por el toreo de cercanías, con un 'Alcurrucén', al que le ha faltado fuerza. Entrega del pacense, al que se le ha pedido la oreja, que no ha sido concedida por el palco.