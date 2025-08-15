Fallece una menor de 17 años tras una salida de vía en el término municipal de Alfaro

LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una menor de diecisiete años ha fallecido, en la mañana de hoy, tras la salida de vía del vehículo en el que circulaba en la LR-289, término municipal de Alfaro.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, entidad que ha acudido al lugar del accidente, éste ha sucedido a las 7:30 de la mañana de hoy, viernes 15 de agosto.

En el vehículo en el que viajaba la menor fallecida se encontraban también, según esta misma fuente, otras dos personas, que han resultado ilesas.

El suceso ha ocurrido exactamente en el punto kilométrico 4 de la carretera regional LR-289, término municipal de Alfaro.

Desde SOS Rioja han detallado que al lugar han acudido también bomberos del CEIS (Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil) de La Rioja; médico y Soporte Vital Básico de la zona.