Fallecida una persona en Ribafrecha tras precipitarse al vacío

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido, en la mañana de hoy, en la localidad riojana de Ribafrecha tras precipitarse al vacío, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 11,50 horas de hoy, el Centro de Emergencias ha recibido un aviso por una persona precipitada al vacío en la calle Travesía Estrecha de la localidad de Ribafrecha.

Desde el SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, que únicamente han podido confirmar el fallecimiento.

Se ha activado la ERIE Psicológica, carpa de intimidad de Cruz Roja y más tarde los servicios funerarios.