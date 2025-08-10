Fallecidos dos jóvenes de 22 años de edad en un accidente en la N-124 en Berantevilla

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes, vecinos de Logroño -según pública larioja.com- ambos de 22 años de edad, han fallecido en el accidente registrado este domingo en la N-124 a la altura de la localidad de Berantevilla, según los datos que ha aportado el Departamento de Seguridad. Una tercera persona ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital de Txagorritxu.

Sobre las 7.20 horas, dos turismos han sufrito una colisión en el punto kilométrico 32,9 de la N-124, a la altura de Berantevilla sentido Logroño.

En el accidente, los dos ocupantes de uno de los vehículos, dos jóvenes de 22 años, han perdido la vida. El facultativo desplazado al lugar ha certificado su defunción, ha detallado Seguridad.

Además, otra persona ha resultado herida en la colisión y ha tenido que ser trasladada al hospital de Txagorritxu, en la capital alavesa.

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias en que se ha producido este accidente, que ha provocado el corte de la vía en ambos sentidos y el desvío del tráfico por vías secundarias. A las 10.45 horas se ha reabierto de nuevo a la circulación.