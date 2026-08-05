"La falta de gestión y ambición de Capellán condenan a La Rioja a perder empleo, industria y competitividad", dice PR+

Archivo - La presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán. - PR+RIOJAN@S - Archivo

LOGROÑO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Riojano (PR+Riojan@s), Rita Beltrán, lamenta profundamente los "funestos datos" que día tras día se suceden en nuestra comunidad autónoma en materia de empleo. "Es inaudito que suba el paro en verano, especialmente cuando tenemos unos gobernantes que llevan años centrados en el turismo y sin prestar atención al resto de la economía", apunta Beltrán.

Para la lideresa riojanista "estos malos datos de empleo que tenemos desde que llegó el señor Gonzalo Capellán al Gobierno de La Rioja se suman a la falta de competitividad de nuestra región en materia de industria y a una economía maltrecha fruto de la incapacidad de gestión del Partido Popular y la falta de ambición de su Gobierno".

En este sentido, recuerda que en los últimos meses "hemos conocido ejemplos de mala gestión de la inversión empresarial, como la propuesta de una planta de productos de hormigón que se quería instalar en La Rioja pero que al final no se hará porque el Gobierno regional se empeñó en que se ubicara en una localidad como Manjarrés, en contra de los intereses del pueblo y sin ofrecer alternativas más sensatas".

Añade que "en Arnedo hay al menos dos empresas con expedientes de regulación de empleo de diferente índole que afectan a más de un centenar de trabajadores en Elastorsa y Roal; el otro día conocimos que Solarig ha descartado instalar su planta de hidrógeno en el polígono El Sequero de Arrúbal por las dificultades que se ha encontrado".

A estos ejemplos, Beltrán recuerda que desde que gobierna el popular Gonzalo Capellán "nos hemos despertado con noticias como los despidos en Garnica, Nidec Arisa, CMP Automotive, las filiales de reparto de Amazon y Glovo en La Rioja, o recientemente en Salsa Rica, además de ver como no terminan de arrancar los proyectos de la Ciudad del Envase y el Embalaje, los continuamente anunciados centros de datos y tecnológicos primero en Logroño y posteriormente en Albelda, así como proyectos internacionales del ámbito tecnológico que finalmente han recalado en las regiones vecinas de Navarra y Aragón".

Desde el PR+Riojan@s señalan al Gobierno de Capellán y su equipo "en los culpables de que La Rioja se haya estancado y no haya ningún atisbo de mejora a corto y medio plazo".