Familia Martínez Zabala impulsa su apuesta cultural con las exposiciones de Carlos Albert y Marcos Tamargo

Archivo - El artista Marcos Tamargo - GALERÍA RODRIGO JUARRANZ - Archivo

LOGROÑO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familia Martínez Zabala refuerza su apuesta por la unión de arte arquitectura y vino con dos nuevas exposiciones de arte contemporáneo en Bodegas Portia (Ribera del Duero), en colaboración con el madrileño Carlos Albert, y Bodegas Campillo (Rioja Alavesa), con el asturiano Marcos Tamargo, integrando la experiencia del vino con propuestas artísticas abiertas al visitante.

En Bodegas Portia ( km.170 de la N-1 , Gumiel de Izán, Burgos), el escultor Carlos Albert presenta 'Efluvio', una muestra en la que traslada al lenguaje de la escultura conceptos vinculados al vino, como el aroma y las texturas. A través de piezas de carácter geométrico y depurado, el artista explora la relación entre forma, equilibrio y espacio, en diálogo directo con la arquitectura de la bodega, diseñada junto a Foster & Partners.

La exposición se integra en distintos puntos del recorrido de la bodega, generando una experiencia en la que arte, luz y arquitectura acompañan al visitante durante su experiencia en Bodegas Portia, un espacio 'Más allá de lo convencional' a sólo 90 min de Madrid.

Por su parte, Bodegas Campillo (Laguardia, Rioja Alavesa) acoge dentro de su espacio Campillo Creativo una muestra retrospectiva del artista Marcos Tamargo, que reúne una selección de obras representativas de su trayectoria. La muestra incluye piezas en las que la materia, la textura y el color adquieren protagonismo, así como obras creadas con su técnica MoveArt, que introduce el movimiento en la pintura y permite distintas percepciones según la luz o el punto de vista del espectador.

Ambas exposiciones forman parte del recorrido enoturístico de las bodegas, consolidando estos espacios como lugares donde el vino convive con otras disciplinas artísticas y ofreciendo al visitante una experiencia más completa. Con esta programación, Familia Martínez Zabala continúa desarrollando una línea de trabajo que conecta vino, arquitectura y cultura, incorporando el arte contemporáneo como parte esencial de la visita.