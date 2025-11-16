Familias del Marqués de Vallejo reclaman "un centro digno, seguro y ejemplar, el que nuestros hijos merecen"

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Usuarios, docentes y familias del Colegio de Educación Especial Marqués de Vallejo se han manifestado este domingo en Logroño "no por capricho, sino para exigir justicia y dignidad" para sus estudiantes y reclamar "un centro digno, seguro y ejemplar, el que nuestros hijos merecen".

En una marcha que ha partido desde la sede de la Consejería de Educación y ha finalizado con una concentración frente al Palacete de Gobierno regional, donde, acompañados de una batucada, se ha leído un comunicado, los participantes han coreado lemas reclamando el nuevo centro, pidiendo dignidad para los usuarios y han portado pancartas donde se leían frases como 'Por un centro digno y seguro ¡Centro nuevo ya!'.

En el comunicado se ha recordado que "estamos aquí convocados por el AMPA del Centro de Educación Especial Márquez de Vallejo, no para pedir un capricho, sino para pedir, exigir justicia y dignidad para nuestros estudiantes", con quienes, se ha asegurado, "se tiene una deuda".

Se ha resaltado "el deterioro progresivo" del centro, "que es el único centro público de educación especial de nuestra comunidad autónoma". "Es un faro, un hogar y un referente para muchísimas familias. Es el lugar al que asiste el alumnado más vulnerable, aquellos que más que nadie necesitan un entorno seguro, adaptado y estimulante", se ha incidido.

Por eso, se ha afirmado que "la realidad es intolerable y tiene responsables". "Nuestro centro tiene más de 40 años de antigüedad. Un complejo de edificios con cuatro décadas de vida necesita un mantenimiento riguroso. El deterioro que hoy denunciamos se ha acentuado drásticamente en los últimos años por la falta de inversión crónica. Es un edificio que ha cumplido su ciclo y ya no responde a las necesidades actuales", se ha resaltado.

Se ha querido además "destacar y agradecer el compromiso de los equipos directivos y del personal del centro, que han hecho y siguen haciendo lo imposible, gestionando con absoluta dedicación y con los escasísimos presupuestos disponibles, su esfuerzo no puede suplir la obligación de la administración".

Y se ha hecho un resumen de la situación, señalando "grietas, goteras, zonas inseguras, poca eficiencia energética, es injusto que nuestros hijos tengan que convivir con el riesgo y la precariedad". "Exigimos -han reclamado- un centro digno, un centro que esté a la altura de los derechos de cualquier otro estudiante de La Rioja".

Se ha puesto especial hincapié en "espacios colapsados y aulas minúsculas para atención especializada, mientras la matrícula en el Marqués de Vallejo no deja de crecer, los espacios siguen siendo insuficientes, nuestros hijos necesitan una atención especializada e individualizada", pero, se ha afirmado, "a pesar de las reformas registradas a lo largo de estos años, la mayoría de nuestras aulas son minúsculas".

Una situación que "es especialmente grave en las clases de los alumnos de mayor edad, donde el riesgo es compartido por alumnos, maestros y asistentes especializados", algo que, se ha incidido, "que no solo limita la capacidad de desarrollo de nuestros hijos, sino que compromete la seguridad y dificultad de la labor de los profesionales".

"No es posible garantizar la calidad educativa si no se garantiza la seguridad y la adecuación de los espacios", se ha afirmado, a lo que se ha sumado que "la inclusión real requiere medios reales, se habla mucho de inclusión educativa, de igualdad de oportunidades y de atender la diversidad, son conceptos hermosos, pero la inclusión no se decreta, se construye y no hay inclusión educativa real sin los medios y los recursos necesarios para atender las necesidades de cada alumno".

Por eso, se ha advertido que "si nuestro centro, referente de la educación especial de La Rioja, carece de la infraestructura y si sus profesionales tienen que trabajar en la precariedad, el discurso de la inclusión es vacío".

Frente a ello, "pedimos aulas amplias salas de terapia adecuadas y zonas especial, queremos que los profesionales que se dejan la piel atendiendo a nuestros hijos puedan ejercer su vocación sin limitaciones, en las mejores condiciones posibles", porque "invertir en el Colegio de Educación Especial Marqués de Vallejo es invertir en la inclusión".

Se ha reseñado que "la comunidad educativa del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo está hoy unida, estamos aquí para denunciar la inversión insuficiente y el mantenimiento deficiente que han condenado a nuestro centro a la obsolescencia, hemos escuchado promesas de inversión, hablando de más de 5 millones de euros en 5 años".

"Queremos decir alto y claro que, a pesar de estos anuncios, la realidad es que necesitamos mucho más para dejar el centro en condiciones dignas, seguras y aceptables, así que la cifra prometida es solo un parche. No nos cansaremos de repetirlo. Nuestros hijos tienen derecho a los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro niño o niña. Necesitan un centro seguro, bien equipado y diseñado para sus necesidades específicas", se ha asegurado.

Se ha considerado que "la administración tiene una deuda histórica con el Marqués de Vallejo y es hora de saldarla con un compromiso real, por eso exigimos un centro del siglo XXI y para ello demandamos un centro bien dotado y amplio que facilite la labor de los profesionales y el desarrollo de nuestros alumnos".

Algo que incluye "espacios adecuados para atender al alumnado creciente y sus necesidades específicas, un servicio de internado en condiciones dignas y seguras que garantice la correcta atención y la inclusión social de los alumnos residentes y la construcción de un nuevo centro educativo".

"Y si esta propuesta no resultara viable económicamente, exigimos como mínimo una reforma integral, profunda y definida de la actual, respaldada por un plan de inversión urgente y ambicioso que garantice un edificio funcional y seguro", se ha demandado, reclamando además que "si es verdad que ya se están planteando un colegio nuevo para nuestros hijos, que firmen todos los políticos a favor los presupuestos para que no dependamos de ellos".

"Estamos aquí para dar a conocer la situación real. Es nuestro deber como padres de los niños que no se pueden defender ni reclamar con su propia voz. No nos iremos, no callaremos hasta que el Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo sea el centro digno, seguro y ejemplar que nuestros hijos merecen. El futuro de la educación especial riojana está en juego. Inversión ya en el Marqués de Vallejo. Ahora o nunca", se ha finalizado el comunicado.