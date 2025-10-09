FARO inaugura este viernes sus nuevas instalaciones en Logroño

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

FARO, la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer, inaugura mañana viernes, 10 de octubre, sus nuevas instalaciones de la calle San Adrián, 2, de Logroño.

En el acto institucional estará presente la Junta Directiva de FARO y su equipo técnico, además del presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

El acto comenzará a las 10,30 horas con un recorrido por las nuevas instalaciones y finalizará con una atención a los medios de comunicación y una foto de todos los asistentes.

Por la tarde, la asociación llevará a cabo un acto más familiar con los usuarios del centro (niños y niñas y sus familias) y los numerosos colaboradores que han ayudado a FARO a lo largo de su vida.

En recuerdo de los fallecidos, plantarán el 'Árbol de la Memoria' en el jardín anexo a las nuevas instalaciones al lado de un parterre floral que representa la piruleta que forma parte del logotipo de FARO.