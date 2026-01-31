Febrero por la Educación regresa a Arnedo con un ciclo consolidado sobre los retos educativos actuales

Febrero por la Educación vuelve a Arnedo - FEBRERO POR LA EDUCACIÓN

LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición de Febrero por la Educación regresa en este 2026 como un ciclo plenamente consolidado en Arnedo y como una cita ya imprescindible para la comunidad educativa. Trece ediciones después, este programa continúa creciendo gracias al trabajo colectivo y al convencimiento de que la educación necesita espacios de reflexión, diálogo y aprendizaje compartido.

El ciclo está organizado por la Federación Febrero por la Educación, una federación formada por representantes de las AMPAS de los tres colegios y los dos institutos de Arnedo, que trabajan de manera conjunta con el objetivo de ofrecer cada año un programa cultural y educativo de calidad, adaptado a las inquietudes reales de familias, docentes y alumnado.

Desde la Federación subrayan que, tras trece ediciones, mantener vivo este ciclo supone un esfuerzo cada vez mayor. "Cada año resulta más complejo encontrar ponentes que encajen en las fechas disponibles y en el presupuesto, evitar la repetición de temáticas y, al mismo tiempo, ofrecer contenidos actuales y útiles. Aun así, seguimos apostando por este programa porque creemos firmemente que la educación es una responsabilidad compartida".

TEMÁTICAS DE LA XIII EDICIÓN.

En esta edición, Febrero por la Educación ha optado por abordar temas de plena actualidad y especial preocupación para la comunidad educativa.

"El programa de este año nace de las inquietudes que nos trasladan las familias y los centros educativos, y pone el foco en la educación desde el respeto, la salud mental en la adolescencia, la evolución del sistema educativo y la protección de la infancia en el entorno digital."

El ciclo está dirigido a familias, docentes y a cualquier persona interesada en la educación, la infancia y la adolescencia, y busca ofrecer herramientas prácticas, reflexión y espacios de encuentro.

Las conferencias se celebrarán los miércoles 4, 18 y 25 de febrero y el lunes 2 de marzo a las 19,30 horas, en la Casa de Cultura de Arnedo, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Comenzará el miércoles 4 de febrero con 'Buscando el equilibrio en casa y en el aula: límites basados en el respeto mutuo', con María Soto que es entrenadora de familias y docentes, fundadora del proyecto internacional Educa Bonito, logopeda especializada en comunicación efectiva y referente en educación respetuosa a nivel nacional e internacional.

El miércoles 18 de febrero de 2026 será el turno de 'Adolescencia y salud mental: claves para detectar, acompañar con serenidad y fortalecer el vínculo' a cargo de la psicopedagoga, maestra y especialista en Educación Emocional, Comunicación y Adolescencia Sonia López.

El miércoles 25 de febrero de 2026 se abordará 'Sharenting: infancia y huella digital', con la activista por los derechos de la infancia, precursora del Movimiento Stop Sharenting y autora del libro 'Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red' Natalia Díaz.

Y el lunes 2 de marzo de 2026, en 'De dónde venimos y hacia dónde vamos. La educación como instrumento de cambio' se hablará del aniversario de la Institución Libre de Enseñanza, con el profesor de Filosofía, licenciado en Geografía e Historia, ensayista, poeta y columnista del diario La Rioja Luis Alfonso Iglesias.

TALLERES ESCOLARES

Junto a las conferencias, Febrero por la Educación mantiene su apuesta por el trabajo directo con el alumnado a través de talleres escolares.

El objetivo es acercar a los centros educativos propuestas diferentes y complementarias, adaptadas a cada etapa, que ayuden a los escolares a crecer a nivel personal, emocional y social.

Asimismo, un año más, gracias a la colaboración con el Festival de Cine Octubre Corto, se llevarán a cabo proyecciones de cortometrajes seleccionados en los centros educativos.

Estas piezas audiovisuales, cuidadosamente elegidas y con temáticas adaptadas a la edad del alumnado, invitan a pensar, dialogar y reflexionar sobre distintos aspectos de la sociedad actual, reforzando valores como el respeto, la empatía y el pensamiento crítico.