FECOAR alerta que los bajos precios de algunos operadores a los viticultores "les condenan a la ruina"

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

En un año marcado por una de las cosechas "más complicadas y cortas" que se recuerdan, la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR) quiere expresar "su profunda preocupación por la aparición de operaciones comerciales a precios que calificamos de abusivos para los viticultores y cooperativas de Rioja". Ello, hace que "les condenen a la ruina".

A esta situación se suma "un incremento desmesurado de los costes de producción, para mantener la calidad de nuestro producto se ha elevado la inversión por hectárea hasta niveles nunca vistos en tratamientos fitosanitarios y labores de campo". Resulta muy grave que los precios de algunos operadores "no cubran ni de lejos los costes efectivos de producción, lo que supone una clara vulneración de la Ley de la Cadena Alimentaria y un ataque directo a la sostenibilidad económica de las explotaciones vitícolas y de las cooperativas que las agrupan".

FECOAR ha manifestado que "entendemos las dificultades que atraviesan empresas y bodegas compradoras inmersas en un mercado complejo pero no es admisible que establezcan precios de compra de uva tan bajos que de mantenerse condenarán inevitablemente a la ruina a miles de viticultores y a sus cooperativas a corto plazo". Estos precios de referencia proceden de actores con un peso determinante en la cadena por ello tienen un "efecto arrastre" que condiciona al resto de operadores.

La responsabilidad de estos "no es únicamente económica sino también social y territorial, sobre sus decisiones se sostienen los ingresos de los viticultores y la viabilidad de las cooperativas que aseguran empleo, fijan población y cohesionan el territorio".

En palabras del presidente de FECOAR, Alfredo Sánchez Sodupe, "no podemos aceptar que este año, con una cosecha tan complicada y un sobreesfuerzo de los agricultores por mantener la calidad se planteen precios que no cubren ni los costes mínimos de producción".

Desde la Federación "apelamos a la responsabilidad colectiva y a la necesidad de establecer precios que reconozcan el valor del producto y permitan a las cooperativas y a sus socios mantener su actividad garantizando la sostenibilidad del viñedo y por lo tanto del sector. No se trata de una reclamación coyuntural sino de la exigencia de unas condiciones básicas de dignidad y supervivencia del Rioja".