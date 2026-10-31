La Federación Riojana de Caza respalda 'La Caza también vota' y reclama compromisos políticos concretos con el sector - FRC

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Caza respalda la campaña 'La Caza También Vota', impulsada por la Real Federación Española de Caza (RFEC) para trasladar a los partidos políticos diez compromisos relacionados con el presente y el futuro de la actividad cinegética de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La iniciativa parte de la importancia social, económica y medioambiental de la caza y de su vinculación con la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de la fauna y el futuro del medio rural.

La RFEC, en representación de más de 300.000 cazadores federados españoles, trasladará el decálogo a las candidaturas que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La Federación Riojana de Caza considera que buena parte de las cuestiones recogidas en el documento tienen una incidencia directa en los cazadores y en el medio rural riojano.

"Es importante que los partidos políticos conozcan las necesidades y preocupaciones de los cazadores y expliquen con claridad cuál va a ser su posición. La caza tiene una presencia muy importante en nuestros pueblos y los cazadores participamos directamente en la gestión de la fauna y del territorio", señala la presidenta de la Federación Riojana de Caza, Karla Anguiano.

DIEZ COMPROMISOS PARA EL FUTURO DE LA CAZA

El decálogo plantea como primer compromiso garantizar el reconocimiento institucional y la protección de la caza sostenible mediante un marco normativo estable y proporcionado, respetando además la diversidad territorial y evitando restricciones injustificadas.

También reclama la protección de las modalidades tradicionales y de los animales auxiliares de caza, con una regulación sobre protección, bienestar y transporte animal adaptada a las particularidades de los perros y otros animales utilizados en la actividad cinegética.

La recuperación de los hábitats y de la biodiversidad ocupa otro de los puntos centrales.

La propuesta pide orientar las políticas agroambientales, especialmente la Política Agraria Común, para incentivar prácticas agrícolas beneficiosas para la biodiversidad, la recuperación de la caza menor y la mejora de los hábitats, garantizando al mismo tiempo la viabilidad de las explotaciones agrarias.

El documento reivindica igualmente el reconocimiento de la caza como herramienta para la gestión de las poblaciones de fauna, la prevención de daños agrícolas y accidentes de tráfico, la conservación de los ecosistemas y la coexistencia con la ganadería extensiva.

También solicita una participación efectiva del sector cinegético en las estrategias de sanidad animal, bioseguridad y prevención de riesgos sanitarios.

Otro de los compromisos reclama que las decisiones sobre gestión de fauna y actividad cinegética estén sustentadas en evidencias científicas rigurosas, independientes y contrastadas, promoviendo programas de investigación, censos y seguimiento de poblaciones en los que participen cazadores, universidades y administraciones públicas.

Menos trabas administrativas y participación del sector El decálogo reclama además seguridad jurídica y simplificación administrativa, con procedimientos más sencillos, una mayor interoperabilidad entre comunidades autónomas y una mejor coordinación normativa, respetando las competencias y particularidades de cada territorio.

En materia de seguridad y furtivismo, plantea mejorar la formación y los medios de vigilancia y actualizar el Reglamento de Armas para adecuarlo a las necesidades actuales de la actividad cinegética y la gestión de fauna.

La iniciativa también reivindica el papel de la caza en el desarrollo económico y social del medio rural, impulsando el empleo, el emprendimiento, el relevo generacional, la incorporación de las mujeres al sector y una mayor valorización de la carne de caza y de los aprovechamientos cinegéticos.

Para la Federación Riojana de Caza resulta igualmente fundamental el noveno compromiso: garantizar la participación efectiva de las organizaciones cinegéticas en la elaboración de las políticas y normas que afectan a la caza, la biodiversidad y el medio rural, tanto en España como en la Unión Europea.

"Muchas de las decisiones que se adoptan terminan teniendo consecuencias directas sobre el cazador. Por eso pedimos que las federaciones y organizaciones representativas podamos participar desde el principio y que se evalúe previamente el impacto que cualquier nueva normativa puede tener sobre la actividad cinegética y sobre nuestros pueblos", afirma Karla Anguiano.

UNA TRANSICIÓN VIABLE ANTE LAS RESTRICCIONES AL PLOMO

El último compromiso aborda uno de los asuntos que más preocupación está generando actualmente en el sector: las nuevas exigencias ambientales y, específicamente, las restricciones sobre el uso de munición con plomo.

El decálogo reclama que cualquier adaptación sea gradual, proporcionada y viable y que vaya acompañada de evaluaciones de impacto, apoyo técnico y medidas económicas que permitan incorporar alternativas seguras y eficaces.

La Federación Riojana de Caza comparte la necesidad de que cualquier cambio de esta importancia tenga en cuenta sus consecuencias reales para los cazadores y se lleve a cabo con criterios técnicos, plazos razonables y alternativas que permitan mantener la práctica de la actividad cinegética.

Los cazadores podrán conocer la posición de cada partido La Real Federación Española de Caza tiene previsto mantener reuniones con las principales formaciones políticas para presentarles el decálogo y solicitar su compromiso con las medidas planteadas.

Posteriormente, se harán públicas las respuestas obtenidas para que los cazadores puedan conocer la posición de las diferentes candidaturas ante las principales cuestiones que afectan al sector cinegético.

"Los cazadores riojanos deben saber qué propone cada partido en asuntos que les afectan directamente. Después, cada persona decidirá libremente su voto, pero es importante hacerlo con información y sabiendo qué compromisos está dispuesto a asumir cada formación", concluye Karla Anguiano.