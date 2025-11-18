Félix Revuelta aporta 30.000 euros en galletas al Banco de Alimentos de La Rioja

LOGROÑO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Félix Revuelta, por medio de su empresa de dietética y nutrición Naturhouse, ha donado un camión de galletas 'fibroki', por valor de 30.000 euros al Banco de Alimentos, dentro de la Gran Recogida que se ha celebrado en las diferentes provincias españolas a lo largo del pasado fin de semana y este mes de noviembre.
El presidente de la Unión Deportiva Logroñés, club que también organizado cada temporada una entrada gratuita para ver al equipo en competición oficial a cambio de alimentos para el Banco riojano, es también asiduo colaborador solidario con otras instituciones benéficas que desarrollan su actividad en Logroño y La Rioja.
En esta ocasión, Félix Revuelta se ha involucrado en la Gran Recogida de Alimentos, con el objetivo de "intentar ayudar a personas en situación de pobreza alimentaria en La Rioja" y ha proporcionado un importante cargamento de galletas que será debidamente distribuido para las personas que más lo necesitan en nuestra Comunidad.