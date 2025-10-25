El "feminismo radical" recorre las calles de Logroño ensalzando "la lucha de las mujeres"

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El "feminismo radical" ha recorrido las calles de Logroño ensalzando "la lucha de las mujeres" contra las diferentes violencias machistas. Junto a proclamas como "con ropa o sin ropa mi cuerpo no se toca" se han oído otras como "ser mujer no es un sentimiento".

Alrededor de un centenar de personas han secundado el llamamiento de la plataforma feminista estatal 'La Fuerza de las Mujeres es el Futuro de Todas', que ha elegido, este año, Logroño para su manifestación anual. Como anfitriona local ha organizado 'Kirké. Feministas en Acción'.

"Aquí está el feminismo radical". Con este lema ha empezado, poco antes de las 12:00 horas, una acción que ha arrancado con una concentración frente al Palacio de Justicia. Allí se ha proclamado entre las asistentes "justicia de mierda la estás juzgando a ella" o "un maltratador no será buen padre".

También, se ha clamado contra la prostitución y la pornografía, pidiendo su abolición y se ha advertido: "Cuidado, puedes tener un putero a tu lado". "Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres delante de la gente" y "Los niños no se compran, las mujeres no se alquilan", se ha gritado.

Una vez iniciada la manifestación por la calle Marqués de Murrieta se ha pedido "derecho al aborto libre y gratuito"; se ha gritado "fuera nabos de nuestros lavabos" o "mi opresión no es tu identidad" y "soy mujer, no CIS". También se ha advertido: "Si tocan a una nos tocan a todas" y "no es no, lo demás es violación".

La portavoz de Kirké, Isabel Ilzarbe, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado cómo la manifestación pedía, en primer lugar "que las instituciones tomen medidas realistas para frenar la violencia" contra la mujer.

Tanto contra la "violencia de género en la pareja y la violencia sexual como contra otro tipo de violencias, como por ejemplo la económica, tanto en el ámbito de la pareja como en lo que tiene que ver con el mercado laboral, donde hay una brecha salarial en torno al veinte por ciento".

También, que "se implementen políticas de igualdad reales entre hombres y mujeres para garantizar que tenemos los mismos derechos". Junto a esto, reclaman "a la ciudadanía unidad frente a todos aquellos grupos y partidos que niegan o minimizan la existencia del machismo y de la violencia contra las mujeres".

Además, este año la acción de La Fuerza de las Mujeres pide la liberación de Betty Lachgar, encarcerlada en Marruecos por lucir una camiseta que decía 'Alá es lesbiana' y de la que no saben "ni si está recibiendo el tratamiento que necesita porque es una paciente oncológica".

"No sabemos en qué situación se encuentra a nivel emocional y de salud y por eso exigimos que Marruecos, que se vende como una democracia al estilo occidental, la libere y termine con esos juicios por delito de blasfemia que además se ceban especialmente con mujeres", ha proclamado.

La primera parada de la manifestación, ha relatado, ha sido frente al Palacio de Justicia porque "uno de los motivos que ha llevado a que Logroño sea sede este año de la manifestación estatal es que en este juzgado es posible que se estén cometiendo actos de violencia institucional machista contra mujeres que ya son víctimas de violencia de género".

Durante el trayecto, además de hacer un homenaje a la escritora María de la O Lejárraga para reconocer "su trabajo, que durante tanto tiempo estuvo oscurecido y ocultado bajo el nombre de su marido", se ha incidido en la prostitución como una forma más de violencia contra las mujeres "y la relación que ésta tiene con las despedidas de soltero que vemos todos los fines de semana llegar a nuestra ciudad".