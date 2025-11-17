Feministas de La Rioja alerta de la situación de "vulnerabilidad" que sufren las mujeres y niñas con discapacidad

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pasado viernes, 14 de noviembre, la ciudadanía de La Rioja conoció la "deplorable noticia de una agresión sexual acontecida, en nuestra capital, contra una mujer con discapacidad por parte de su pareja y un amigo de este". Desde Feministas de La Rioja "no solo manifestamos nuestro incondicional apoyo a la víctima y a su entorno familiar, sino que consideramos necesario denunciar públicamente la especial situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres y niñas con discapacidad ante estas violencias".

La organización, en un comunicado, reconocen "la inmensa dificultad que implica el proceso de denuncia, el cual se ve exponencialmente agravado para estas víctimas".

Han explicado que las mujeres con discapacidad "son una realidad todavía muy invisible, ya que hablar de ellas como mujeres y, por tanto, víctimas de violencia estructural, aún no permea del todo en los ámbitos que trabajan la discapacidad ni en los que trabajan en pro de la igualdad".

En cuanto a la violencia sexual "es quizás la más invisibilizada y peor atendida. Así pues, nos encontramos ante un panorama de discriminación múltiple, al unirse la opresión estructural por razón de sexo y la discriminación por discapacidad" han añadido.

LA VULNERABILIDAD Y EL CAPACITISMO

En primer lugar, han señalado a qué nos referimos cuando hablamos sobre la vulnerabilidad de estas mujeres y niñas. Y nos parece muy importante lanzar esta pregunta de Pilar Álamo, pedagoga especializada en salud mental: "¿vulnerables o vulnerabilizadas?". "Como esta misma experta nos explica, hablar de alguien vulnerable se convierte en un factor que va a propiciar y perpetuar situaciones de violencia y abuso", han apuntado.

Por lo tanto, "no es una condición intrínseca de una mujer o una niña, sino que es consecuencia de los factores discriminatorios que las rodean". Referirnos a ellas exclusivamente como un "grupo vulnerable" puede alimentar la falsa idea de que "esto era inevitable" y, en suma, que nadie debe asumir la responsabilidad de lo sucedido.

El Diagnóstico del Instituto Canario de Igualdad, publicado en 2023, nos habla sobre los factores que influyen en esta vulnerabilidad, donde se incluye la falta de credibilidad. De hecho, el 92 por ciento de las mujeres con discapacidad afirmaban que alguien había dudado de la veracidad de su testimonio. "La falta de credibilidad es constante y, en especial, cuando se tiene una discapacidad intelectual o por salud mental".

Además, el 45 por ciento nunca denunció por miedo al agresor o por vergüenza. "Sabemos que las mujeres con discapacidad tienen más probabilidad de sufrir vulneración de derechos, abuso y violencia que los hombres con discapacidad y que las mujeres sin discapacidad". Por lo tanto, "la mayor vulnerabilidad de la mujer con discapacidad siempre está ligada a dos factores clave: el patriarcado y el capacitismo (la discriminación de las personas por motivo de discapacidad)".

Ambas circunstancias, mujer y discapacidad, juntas en la misma persona, "dan lugar a una de las vivencias de abuso de poder más injustas y silenciadas en nuestra sociedad".

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y VIOLENCIA SEXUAL

Este contexto capacitista es un entorno "no accesible que las excluye de derechos tan básicos como la sexualidad, el trabajo y la maternidad". En este sentido, "consideramos crucial destacar la discriminación que compromete los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual".

Su acceso a una educación afectivo-sexual saludable "es especialmente limitado, lo que las somete a mayor desamparo cuando hablamos de violencia sexual". Además, la intimidad "sigue siendo un derecho difícil de ejercer por parte de muchas de ellas, pues en numerosas ocasiones se ven obligadas a abrir su casa o a desnudarse ante la persona que las va a ayudar". Esto las deja expuestas y sin herramientas para poder, no solo identificar este tipo de violencia, sino para protegerse contra estas agresiones ejercidas, frecuentemente, por personas cercanas en entornos cerrados, segregados y silenciados.

LA CIFRA OCULTA

"Hay muy pocas investigaciones y estudios que revelan estos datos sobre la violencia que reciben, pero los que existen son muy significativos". Pese a la magnitud de estas estadísticas, debemos tener en cuenta que "hay muchas más mujeres y niñas con discapacidad que son víctimas de violencia sexual", ha destacado Feministas de La Rioja.

De hecho, las mujeres con discapacidad tienen "hasta cuatro veces más probabilidades de sufrir violencia sexual que las mujeres sin discapacidad, según señalan diversos estudios especializados y organizaciones como CERMI Mujeres".

RESPONSABILIDAD MEDIÁTICA E INSTITUCIONAL

"La correcta cobertura mediática de estos sucesos es un elemento crucial en la lucha contra la violencia machista". Desde Feministas de La Rioja han reclamado a los medios de comunicación que "informen de este tipo de hechos sin emitir juicios de valor y utilizando un lenguaje escrupulosamente respetuoso y no discriminatorio hacia las víctimas".

Por tanto, "el esclarecimiento de los hechos nunca debe poner el énfasis en la discapacidad de las víctimas, evitando así su revictimización". Por otro lado, "consideramos que las políticas y los recursos públicos siguen sin estar adaptados y no generan protección real y efectiva a las mujeres y niñas con discapacidad".

Por ello, han considerado "imprescindible" que las autoridades competentes y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado implementen los mecanismos necesarios para "garantizar la protección efectiva de estas mujeres y niñas, proporcionando los apoyos y las adaptaciones necesarias en cada caso, y asegurar una respuesta integral que atienda a las circunstancias particulares de cada víctima".

Además "sensibilizar y visibilizar esta realidad: Las campañas deben dar voz a estas mujeres y hacerlas visibles. Lo que no se nombra, no existe, y no se le da valor". También "garantizar plenamente su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen" y "asegurar que su testimonio sea tratado con la máxima credibilidad y diligencia".

"Establecer programas de formación específica y continua dirigidos a todas y todos los profesionales intervinientes (fuerzas de seguridad, sanitarios, judiciales y sociales), que garanticen una atención especializada, sensible y adaptada a las necesidades de las víctimas con discapacidad", son otras de las cuestiones que han reclamado.

Desde Feministas de La Rioja "somos conscientes de que estamos ante un problema complejo y de gran alcance, sin soluciones rápidas ni fáciles". Sin embargo, sabemos lo que no ha funcionado: "la falta de educación afectivo-sexual, la percepción de mujeres débiles, la vulneración de derechos, la sobreprotección y el aislamiento".

"Lo que estamos haciendo en la actualidad no es suficiente, no funciona y crea graves consecuencias, como las acontecidas recientemente en nuestra región", han indicado.

En este sentido, "solicitamos que las investigaciones para resolver este caso cuenten con profesionales suficientes y con personal especializado para atender a la mujer agredida en iguales condiciones que en cualquier otro delito de agresión sexual".

Por todo ello, invitamos a la ciudadanía a acompañarnos este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La manifestación comenzará ese mismo día a las 19 horas en la Plaza del Mercado, en Logroño. "Saldremos de nuevo a las calles de nuestra capital para romper el silencio y exigir justicia y reparación integral para todas las víctimas de la violencia machista", han concluido.