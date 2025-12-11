La FEMP avanza hacia V Congreso de Desarrollo Rural

Comisión de Desarrollo Rural y Despoblación en la que ha participado el alcalde de Brieva de Cameros, Daniel Carrillo - FEMP

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Despoblación, Isaac Claver Ortigosa, también presidente de la Diputación de Huesca, ha anunciado que "estamos ya inmersos en la organización del V Congreso Nacional sobre Desarrollo Rural", que al igual que las citas precedentes, será "el principal punto de encuentro, el principal foro de debate, de análisis, de diagnóstico, donde nos vamos a reunir actores de toda España para analizar la situación del medio rural y los retos que tenemos para un futuro".

Se trata, ha asegurado, "de una cuestión de Estado, que nos incumbe a todos. Con independencia de las diferencias territoriales o ideológicas, el medio rural y su desarrollo son una cuestión esencial y primordial en el futuro de nuestro país y de nuestros territorios".

Este congreso nacional ha centrado la mayor parte del trabajo de la comisión en su reunión, celebrada esta mañana en la sede de la federación.

Daniel Carillo, alcalde de Brieva de Cameros (La Rioja) y vocal de la misma, ha detallado que en el Congreso Nacional sobre Desarrollo Rural, que se va a celebrar a finales de marzo, se abordarán las diferentes temáticas sobre las que se versa todo el Pacto Rural que está trabajando el ministerio.

"Habrá muchas mesas y comisiones en las que alcaldes, concejales, presidentes de diputación, expertos de la sociedad civil van a aportar una visión del mundo rural para trasladar a las instituciones donde se pueden tomar decisiones y resolver las problemáticas a las que se enfrentan los pequeños municipios, los municipios de montaña o aquéllos que municipios que están perdiendo población".