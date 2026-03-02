La FEMP impulsará el acceso de los municipios más pequeños al 2% cultural - FEMP

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura y Patrimonio de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) ha acordado este lunes la elaboración de un documento en el que se recoja "una reivindicación de los Ayuntamientos" como es contar con una mayor dotación económica para protección, conservación y rehabilitación del patrimonio histórico, especialmente en los municipios de menor tamaño.

Según ha explicado Pedro Muro, presidente de la comisión y alcalde de Clavijo (La Rioja), "el 2% cultural está limitado a la actuación sobre Bienes de Interés Cultural, BIC", y las convocatorias, de concurrencia competitiva, no son sencillas para los pequeños ayuntamientos.

Así las cosas, ha indicado, "tenemos una gran dificultad de sacar proyectos adelante porque no contamos con personal propio que pueda elaborar los proyectos y tropezamos con dificultades económicas a la hora de contratar su elaboración externamente".

Por eso, desde la FEMP se trabajará para conocer si ese 2% cultural llega también a las localidades de menor población (la mayoría de las que componen el mapa municipal español) "y si llega en igualdad de condiciones que a los demás municipios, de forma que pueda ajustarse esa convocatoria para que los fondos también lleguen a los municipios más pequeños".

Otro de los puntos destacados hoy ha sido la propuesta de colaboración con la asociación que agrupa a las productoras españolas de audiovisual internacional de cara a la elaboración de modelo de ordenanza para los rodajes extranjeros en espacios públicos.

Además de facilitar estos rodajes, desde la FEMP se trabajaría para que los ayuntamientos interesados pudiesen dar a conocer su disposición a acoger esta actividad.

RED ESPAÑOLA DE CAPITALES DE LA CULTURA

En la reunión de esta mañana, los miembros de la comisión también han abordado otras cuestiones, como la iniciativa de constituir una Red Española de Capitales de la Cultura, de la que ya informó la presidenta de la FEMP en la Junta de Gobierno celebrada en Jerez de la Frontera, y la renovación de acuerdos con el ministerio sobre el programa PLATEA.