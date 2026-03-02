FER y ADER organizan una visita comercial para una compañía importadora de Austria a empresas agroalimentarias riojanas

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La industria agroalimentaria y conservera riojana sigue captando la atención de los compradores internacionales. La Federación de Empresas de La Rioja (FER), en colaboración con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), ha organizado los días 3 y 4 de marzo un programa de visitas comerciales con motivo de la estancia en La Rioja de la compañía importadora del sector alimentario Infood GmbH, de Austria y su Jefa de Producto de Retail, Laura Gaffelner.

Esta compañía austriaca enfoca gran parte de su oferta alimentaria en productos españoles del sector de las conservas, donde La Rioja atesora una gran riqueza alimentaria

El programa comercial elaborado por la FER, en colaboración con ADER, tiene como objetivo favorecer la internacionalización de nuestras empresas gracias a las visitas de importadores del sector agroalimentario, quienes mantienen encuentros con nuestras compañías para explorar nuevas oportunidades de negocio.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León y el director gerente de ADER, Luis Pérez, se reunirán con la importadora y los representantes de la FER el miércoles, 4 de marzo, a las 08,00 de la mañana en la sede de la FER.