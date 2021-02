La FER asegura que enero "confirma que es un mal para el empleo" y pide un "verdadero" plan de ayudas directas

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Enero "confirma que es un mal mes para el empleo" ha asegurado la Federación de Empresas de La Rioja (FER), que ha reclamado un "verdadero" plan de ayudas directas para sectores afectados por la crisis del coronavirus.

Ha recordado en un comunicado, que La Rioja contabilizó este mes 417 desempleados más. El sector industrial (+19) y especialmente los servicios (+419) fueron los más afectados, mientras que se confirma la fortaleza del sector agrario (-20) y apenas se mueve la construcción (-1). El desempleo alcanza en nuestra Comunidad a 19.645 personas y la tasa de paro es del 12,4 por ciento.

La evolución interanual también es negativa en La Rioja, al haber aumentado el desempleo en 3.293 personas, lo que supone más de un 20% en relación con enero de 2020. El resto de España también ha tenido un mal comportamiento con 76.000 parados en el último mes, que contabilizan casi los 4 millones de desempleados, entre los que no se incluyen los trabajadores en ERTE.

En cuanto a la Seguridad Social, también fue enero un mes de caídas de la afiliación, con 1.123 afiliados menos en un solo mes y 2.182 afiliados menos en tasa interanual.

La FER insiste "en la urgencia de establecer un verdadero plan de ayudas directas a los sectores afectados, ya que las empresas se encuentran al límite, con una grave insolvencia, especialmente nuestro pequeño tejido empresarial, que representa la mayoría de las empresas riojanas".

No puede ser que las diferentes administraciones "prefieran utilizar los recursos para pagar el desempleo y no para ayudar a las empresas y autónomos y no para salvar a nuestro tejido empresarial con ayudas directas, que puedan aliviar algo la situación, para que las empresas y autónomos puedan seguir afrontando sus gastos fijos, sin tener ingresos".

El Gobierno tiene que "responsabilizarse de las decisiones que ha tomado para controlar esta crisis sanitaria que está provocando un drama económico y social desconocido".

Hasta ahora, las ayudas de las administraciones "han sido insuficientes", los préstamos del ICO, -útiles en su momento-, en la actualidad únicamente producen más endeudamiento empresarial y los ERTES,- aunque son una buen medida- "pueden desembocar en concursos y ERES que producirán más paro si no se adoptan las medidas necesarias".