La FER y CaixaBank Dualiza acreditan a nuevos tutores de empresa para reforzar la calidad de la FP Dual en La Rioja - FER

LOGROÑO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) y CaixaBank Dualiza, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, han celebrado la jornada de cierre y acreditación del curso de tutores de empresa de Formación Profesional de La Rioja.

Durante la sesión se ha reconocido el aprovechamiento de los participantes mediante la entrega de diplomas y del sello de acreditación a las empresas que han finalizado la formación de tutores y formadores de FP Dual. La acreditación pone en valor el compromiso de las empresas con una tutorización de calidad y con su papel como agentes activos en la preparación profesional del alumnado.

COLABORACIÓN PARA UNA FP DUAL MÁS SÓLIDA

La jornada da continuidad a la colaboración que la FER y CaixaBank Dualiza vienen desarrollando en distintas actuaciones destinadas a impulsar y mejorar la Formación Profesional Dual en la comunidad. Esta cooperación tiene como objetivo acercar el sistema educativo a las necesidades reales del tejido empresarial y facilita que las empresas dispongan de orientación, herramientas y acompañamiento para poder asumir y mejorar su función formadora.

La calidad de la FP Dual depende en buena medida de la coordinación entre los centros educativos y las empresas. En esta colaboración, el tutor o tutora de empresa es una figura esencial: recibe al alumnado, guía su aprendizaje en el entorno laboral, facilita su integración, realiza el seguimiento de su evolución y mantiene la interlocución con el centro formativo.

Preparar adecuadamente a quienes asumen esta responsabilidad contribuye a mejorar la experiencia formativa del alumnado y aporta mayor seguridad y eficacia a las empresas. También favorece una transmisión ordenada de conocimientos, hábitos profesionales y competencias vinculadas a cada actividad productiva.

Los cursos y talleres para tutores de empresa cuentan con una trayectoria consolidada en La Rioja. La iniciativa ha seguido evolucionando ante el mayor protagonismo y participación de las empresas en la FP Dual.