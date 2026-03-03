La FER destaca que La Rioja registra 235 desempleados menos que hace un año y 1.721 afiliados más

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rioja registró al cierre del mes de febrero 235 desempleados menos que hace un año y 1.721 afiliados más a la Seguridad Social, siguiendo con la tendencia interanual positiva de los últimos meses, ha destacado la Federación de Empresas de La Rioja (FER).

Sin embargo, el mes de febrero "ha tenido un resultado negativo en el empleo, al subir el paro en 48 personas, pero han aumentado considerablemente los cotizantes a la Seguridad Social en 860 personas, con un total de 141.510 afiliados", han señalado.

El número total de desempleados se sitúa en las 12.502 personas, con una tasa del 8,06.

Por sectores , los comportamientos más negativos proceden de la agricultura (+20) y los servicios (+34), mientras que el sector industrial apenas varió, con 3 desempleados más y la construcción registró 19 desempleados menos.

El empleo "sigue estable en La Rioja ofreciendo unos índices interanuales similares, en un contexto muy complejo para las empresas y los autónomos, tanto en el ámbito nacional, por la inestabilidad institucional que provoca inseguridad jurídica, como por un panorama internacional en el que se están extendiendo los conflictos bélicos", han añadido.

Un contexto "muy poco propicio para la empresa, con un horizonte de gran incertidumbre y desconfianza, aumento de los costes energéticos y un mercado internacional realmente en situación preocupante", han señalado.

La FER pide en esta situación "máximo apoyo a las empresas y los autónomos, para evitar la pérdida de tejido empresarial y de empleo. Las empresas necesitan estabilidad, confianza, credibilidad en las instituciones, seguridad jurídica y un marco favorable para trabajar, que ahora mismo se ha debilitado".