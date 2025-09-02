La FER destaca que La Rioja registra en agosto 676 desempleados menos que hace un año y 3.107 afiliados más

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja registró al cierre de agosto 676 parados menos que hace un año y 3.107 cotizantes más a la Seguridad Social, según los datos publicados hoy por los servicios públicos de empleo.

El mes de agosto, ha señalado la FER, "no fue positivo, al incorporarse al paro 34 personas más con 1.085 afiliados menos a la Seguridad Social".

La Comunidad alcanzó un total de 12.171 desempleados, y una tasa de paro del 7,9 por ciento. En el conjunto de España, el paro aumentó en 21.905 personas y 2.426.511 parados en total.

Por sectores de actividad, el desempleo bajó en 45 personas en el sector agrario, aumentó también en la industria en 60 personas, se incrementó en 3 personas en la construcción y subió en el sector de los servicios con 66 personas más en las listas del paro.

La FER considera que "hay que seguir apoyando e impulsando a nuestro tejido empresarial, especialmente a las pymes y los autónomos riojanos que son los generadores de empleo".

"Y hay que hacerlo con firmeza en un contexto muy cambiante y con incertidumbres, tanto en el contexto internacional como nacional, por la evolución de los conflictos bélicos, las guerras comerciales y la situación de inestabilidad institucional en España, que genera inseguridad jurídica, un elemento clave en la actividad empresarial", ha concluido.

En el caso del acuerdo entre la UE y Estados Unidos por los aranceles, "veremos la evolución, pero en principio, tal y como ha asegurado la CEOE, es un acuerdo en contra del libre comercio y puede perjudicar la competitividad española y de las empresas".