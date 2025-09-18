'FER Emprende' Busca En Su Quince Edición "Poner En Valor" A Empresarios Y Emprendedores "Que Tanta Falta Hacen" - EUROPA PRESS

El XV Concurso de Ideas Empresariales abre el plazo de presentación de proyectos e ideas de negocio hasta el 17 de octubre

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La FER y ADER presentan la XV edición del Concurso de Ideas Empresariales, 'FER Emprende 2025', una iniciativa que se vuelve a poner en marcha en el calendario de los emprendedores y empresarios riojanos, que se desarrolla en el marco del Plan EmprendeRioja.

La iniciativa ha sido presentada este jueves por el secretario general de la FER, Eduardo Fernández, y el director general de la ADER, Luis Pérez.

El objetivo de FER Emprende es fomentar la creación de empresas y poner en marcha nuevos proyectos empresariales en cualquier sector de actividad, que contribuyan al desarrollo económico y empresarial de La Rioja.presentaros una nueva edición de los premios Feremprende.

En palabras de Eduardo Fernández, "es la quince edición, lo cual nos da una idea de la solidez, la trayectoria y el prestigio que tienen estos premios con los que, desde la Federación de Empresas de la Rioja y la Agencia de Desarrollo, dentro del programa EmprendeRioja, queremos premiar y reconocer a los emprendedores".

Ha destacado que "esta actuación se hace dentro del marco EmprendeRioja, ese ecosistema para favorecer el emprendimiento, para favorecer la creación de empresas, que lidera la Agencia de Desarrollo y la Federación de Empresas, que compartimos muchas entidades y que lo que pretendemos es que cualquier emprendedor tenga una alfombra roja y tenga las mejores facilidades para poner un negocio".

De este modo, ha añadido, "lo que pretendemos es poner en valor, premiar y reconocer la figura del emprendedor, la figura del empresario y de la empresa, que tanta falta nos hace en estos momentos", porque, como ha incidido, "necesitamos empresas, necesitamos negocios, necesitamos emprendedores para que esta sociedad pueda seguir creciendo".

Por eso, ha querido hacer "un llamamiento a que todos aquellos chicos y chicas que tengan una idea de negocio, un proyecto empresarial reciente, se presenten, se apunten y participen en estos premios para poder ser reconocidos y pongamos en valor esas inquietudes empresariales que tienen los chicos y chicas de nuestra región".

"LA MEJOR COMUNIDAD PARA EMPRENDER".

Ideas en las que ha incidido igualmente Luis Pérez, que ha considerado que "nos hacen falta más empresas", algo que "es el objetivo prioritario del Plan Emprende Rioja: ser la mejor región para emprender y creo que lo estamos consiguiendo".

"Con el apoyo inestimable de la Federación de Empresas y con todo el ecosistema, las cabeceras de comarca, los grupos de acción local, estamos consiguiendo que cualquier persona en cualquier municipio de La Rioja tenga la mejor formación, el mejor asesoramiento y la mejor información para emprender", ha añadido.

Para el responsable de ADER, "toca reconocer la figura de los nuevos empresarios, de las nuevas empresarias, porque son un modelo a seguir por otras personas, en un modelo cercano, en su mismo municipio, un ejemplo que podemos dar con los nuevos empresarios y las nuevas empresarias es lo que tiene que valer de estímulo".

Y ha llamado, por ello, "a todas esas personas a que acudan a cualquier antena del Plan Emprende Rioja, la Federación de Empresas, a la Agencia de Desarrollo, a los cabeceras de comarca, a los grupos de acción local, si tienen una idea de negocio, si tienen cualquier inquietud para emprender".

"De manera profesional les vamos a asesorar gratuitamente y vamos a ver si ese plan de negocio es un plan viable para que se convierta en lo que todos queremos, una empresa, una nueva empresa en La Rioja, que sea sostenible en el tiempo, que esté bien asesorada y que sea realmente lo que son los empresarios y las empresarias, los verdaderos creadores de riqueza y empleo en nuestra comunidad", ha dicho.

Pérez ha afirmado además que La Rioja es la mejor comunidad para emprender "porque cualquier persona, en cualquier municipio de La Rioja, puede tener de manera gratuita ese asesoramiento profesional, esa visión de expertos, para observar su plan de negocio y echarlo a andar", a lo que ha unido que "también tenemos la mejor financiación, uno de los marcos financieros mejores para los emprendedores en La Rioja".

"La creación de empresas siempre es poca. Tenemos que seguir apostando porque exista ese relevo generacional empresarial, porque existan más empresas en nuestra comunidad y creo que el futuro es seguir poniendo al emprendedor en el centro de todas nuestras políticas y de nuestras actuaciones", ha concluido.

PARA PARTICIPAR.

En cuanto a los premios 'FER Emprende', puede participar cualquier persona con domicilio social en La Rioja, que tenga una idea o proyecto empresarial, de forma individual o en grupo.

El proyecto tendrá que situarse en la Comunidad Autónoma y se admitirán iniciativas que se hayan constituido con una antigüedad máxima de dos años, a contar desde la fecha de fin de plazo de presentación.

Los concursantes deberán presentar la ficha de inscripción, ficha resumen de la idea o proyecto, plan de empresa, copia DNI y copia de la situación actual laboral de promotor o promotores del proyecto.

El plazo de presentación ya se ha abierto y se prolongará hasta el 17 de octubre, a las 13,30 horas. Los proyectos podrán entregarse por correo electrónico emprendedores@fer.es o personalmente en la sede de la FER (Hermanos Moroy, 8, 4ª planta, de Logroño).

En total, se entregarán 5 premios: el primer premio está dotado con 3.500 euros y galardón; el segundo premio recibirá 2.500 euros y galardón, y el tercer premio será de 1.500 euros más el galardón. Como cada año, colabora ASPRODEMA en el diseño.

Además, entre todos los participantes, se podrán otorgar dos premios de categoría especial, que pueden complementar la cuantía de los premios anteriores. En el primero de ellos, se reconocerá al proyecto de una mujer emprendedora. El segundo se concederá al proyecto de un joven emprendedor menor de 41 años. Ambos reconocimientos tienen un premio en metálico de 800 euros e irán acompañados de un galardón.

Los criterios de valoración son la calidad y la claridad de la documentación, viabilidad del plan de empresa, carácter innovador y originalidad de la idea, impacto positivo en La Rioja y ser empresa de reciente creación o de creación a corto plazo.

Las bases completas del concurso se pueden consultar en https://sie.fer.es/esp/Servicios/Creacion_Empresas/Concurso_FER_Emprende/dir_2444.htm