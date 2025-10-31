La FER, invitada por la Fundación Bertelsmann a participar en el Foro FP 2030

LOGROÑO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de la Rioja (FER) regresa al escenario nacional más importante para reflexionar y debatir sobre la Formación Profesional en España. Se trata del Foro FP 2030, que se celebrará los días 3 y 4 de noviembre en El Baluarte de Pamplona (Navarra).

Este año, el Foro continúa con la misma esencia de siempre, pero con una estructura renovada, liderada por la Fundación Bertelsmann y la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN); y en colaboración con el Gobierno de Navarra, la Cámara de Comercio de Navarra y Volkswagen Navarra.

La FER, invitada un año más a este Foro, estará representada por Maite Seoane y Virginia Oróstegui, del Departamento de Formación, Empleo y RSE de la organización empresarial. La FER recibió en junio de 2019 el III Premio Nacional Alianza para la FP por su compromiso como agente clave en la FP dual y por su modelo colaborativo de gestión en La Rioja, que aúna en un mismo objetivo a las empresas, centros educativos, administración educativa, profesores, tutores y alumnos.

Durante los dos días de celebración del Foro, bajo el título 'Fortaleciendo la dimensión dual de la FP', personas de diferentes sectores, como representantes de administraciones públicas, empresas, centros educativos y expertos del ámbito de la FP, compartirán experiencias y buenas prácticas para seguir mejorando el sistema. El objetivo sigue siendo claro: impulsar una FP más conectada con el mundo laboral, inclusiva y centrada en las necesidades reales de los jóvenes.

Además, este Foro marca el inicio de una nueva etapa de trabajo sobre la formación profesional, con la que la Fundación Bertelsmann da comienzo al proyecto "Retos FP 2030", una iniciativa que se lanzó en marzo y se consolidará durante el periodo 2026-28 y que definirá cuáles son los retos clave para seguir construyendo una FP Dual de calidad y adaptada al futuro, con la mirada puesta en el 2030.

El Foro también permitirá, como en las ediciones anteriores, identificar y conocer buenas prácticas aplicadas en diferentes territorios, instituciones, empresas y centros educativos, tanto a nivel estatal como en otros países, favoreciendo un espacio de aprendizaje compartido.

Tras diez años de trabajo y colaboración, este Foro se reafirma como un punto de encuentro imprescindible para avanzar en el desarrollo de un modelo de FP que se adapte a los cambios sociales y laborales de hoy y del futuro.