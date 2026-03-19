La FER llama a "cuidar a las empresas" en un momento "complejo" por la guerra de Irán

Imagen de la jornada de la FER - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha llamado este jueves a "cuidar a las empresas" en un momento como el actual, "complejo" y hasta "crítico" debido al impacto a todos los niveles en la economía por la guerra de Irán.

Así lo ha apuntado, en respuesta a los medios de comunicación la responsable del Departamento Internacional de la FER, Sheila Argáiz, momentos antes del inicio de una jornada sobre geoestrategia, comercio internacional y herramientas para gestionar los riesgos en los mercados globales, organizada por la patronal riojana y Bankinter.

La sede de la FER se ha convertido en punto de encuentro para analizar la relación entre geopolítica, economía y mercados en una jornada que abordará los principales retos del actual contexto internacional.

Expertos en análisis económico, comercio exterior y cobertura de riesgos han debatido sobre cómo los conflictos geopolíticos y la creciente incertidumbre regulatoria están influyendo en el ciclo económico global y en la actividad empresarial.

El conflicto en Oriente Medio y sus repercusiones económicas, así como el aumento de los riesgos regulatorios y comerciales, centran buena parte del análisis.

En un escenario marcado por la reconfiguración de bloques político-económicos, los especialistas examinan las posibles consecuencias de este proceso y su impacto en los mercados y en las empresas con actividad internacional.

Durante la jornada también se están presentando herramientas para mitigar los riesgos legales y aduaneros en el comercio internacional, además de instrumentos de cobertura financiera y aseguradora que permiten proteger las operaciones empresariales en el exterior.

Como ha apuntado Argáiz, "la guerra de Irán y todo el contexto tan complejo que estamos viviendo en los últimos tiempos está afectando a todos", reseñando que "a La Rioja muchísimo también, porque es una economía muy abierta, netamente exportadora".

"Con estos conflictos y las políticas tan agresivas que estamos viendo del Gobierno americano, con el nuevo contexto internacional, con el nuevo orden mundial que se está construyendo ahora, estamos en un momento realmente muy crítico, lo estamos viviendo todos, no solo las empresas, nos va a tocar el bolsillo a todo el mundo".

"Lo que tenemos que tener en cuenta es que las empresas son quienes generan riqueza y crecimiento y tenemos que cuidarlas en todas las instituciones, las administraciones y ser muy conscientes también desde el punto de vista del ciudadano, que son los que generan riqueza en la sociedad", ha advertido.

En este contexto, Argáiz ha señalado que las empresas que pueden resultar más afectadas "serían en principio las que tienen un consumo más intensivo de energía, pero finalmente, todas, porque todas las empresas tienen costes de energía y costes logísticos, costes de transporte". "Realmente es un contexto muy complicado", ha afirmado.

Por eso, ha apuntado que, durante estas semanas que ya dura el conflicto, "encontramos un contexto con una incertidumbre absoluta", algo que "es muy negativo para un negocio, para las inversiones", ante lo que ha mostrado el "apoyo" de la FER, instando al mismo tiempo tambien "a las administraciones a apoyar en estas situaciones extremadamente complejas".

VISIÓN GENERAL.

Por su parte, en la jornada ha intervenido también el director de Análisis y Mercados de Bankinter, Ramón Forcada, quien ha recordado que "en los últimos 50 años, el mundo, y especialmente Europa, ha vivido al margen de la geostrategia porque hemos vivido un periodo de paz muy extenso", frente a lo que "estamos ahora mismo con dos frentes de guerra abiertos".

Por eso, ha considerado que "estamos inmersos en un proceso de reconstrucción de un orden nuevo, que es un orden comercial y un orden que acaba con la globalización desde el punto de vista de la economía y de relaciones internacionales y regionaliza las actividades".

"Eso no es más barato sino más caro. No es más estable sino más inestable", ha advertido Forcada, quien ha reflexionado que "habrá que averiguar si esto es un 'shock' corto, porque Trump tiene prisa ante las elecciones de medio mandato de noviembre, o si se va a complicar mucho más".

Ha reseñado que "no es muy generalmente conocido que cuando uno pone gasolina el 65% más o menos son impuestos, de manera que la gasolina sería muy barata sin los impuestos", de los que ha señalado que "son una herramienta que debe existir solamente si tiene resultados en términos de mejora de empleo y competitividad, no puede ser una herramienta meramente recaudatoria".

"De manera que si en un momento determinado el petróleo sube y se me ocurre, la gasolina tiene en torno al 60-65% de impuestos, a lo mejor desde las instituciones ahí se puede hacer algo", ha considerado, ante las medidas que mañana prevé desvelar el Gobierno central.

En esta línea, ha señalado que "habrá que plantearse hasta qué punto es razonable que haya un producto que todo el mundo necesita y que tenga una carga fiscal de esa envergadura".

Y a ello ha sumado que "Europa tiene que despertar, tiene una guerra en sus puertas pero no tenemos compañías de defensa y 'si vis pacem, para bellum', si quieres la paz, prepárate para la guerra". "Y entonces te asegurarás que tienes paz", ha finalizado.